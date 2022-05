Nyárindító ünnep a tanúhegyek királyán

Ha a Badacsony a Balaton-felvidék tanúhegyeinek a királynője, akkor a királyi cím minden bizonnyal a Tapolcai-medence lápvidékéből fenségesen kiemelkedő, a táj felett őrködő Szent György-hegyet illeti meg. A 415 méter magas hegy híres bazaltorgonáiról, a karcsú tornyú Lengyel-kápolnáról és a műemlék jellegű, barokk Tarányi-présházról, a bővizű Oroszlánfejű kútról és a Sárkány-lik nevezetű jégbarlangról. Meg természetesen pazar balatoni panorámájáról, valamint minőségi borászatairól, így csupán idő kérdése volt, hogy a helyiek összefogjanak, és egy olyan élvezetes nyárindító eseményt hozzanak tető alá, mint az idén ötödik születésnapját ünneplő Szent György-hegy hajnalig.

Június 11-én, szombaton már kora délután elkezdődik a borospohárral sétálós esemény: megéri egész napra jönni, kiélvezni a piknikhangulatot és nekivágni a hegynek. – Szeretnénk, hogy a vendégek mozgásban legyenek, bejárják a környéket, minél több helyen kóstoljanak. Idén túrákat is szervezünk: a turnusok a Lengyel-kápolnától indulnak és oda térnek vissza, séta közben a hegy geológiájával, történelmével ismerkedhetnek a résztvevők. A naplemente után a csillagos égben lehet elveszni, a helyszínek éjjel 1-ig tartanak nyitva– mondja Budavári Dóra fő szervező. Pénteken, a nulladik napon több borászat készül kis létszámú kóstolóval, a Nyári Pince kuriózumokat sorakoztat fel, a Borbolt a völgyben vinotéka verses estet tart. Szombaton közel húsz helyszín nyit ki.

Az időpont nem véletlen: pár nappal a rendezvény után telihold lesz, így remélhetőleg már szombat éjjel tiszta, csillagos égben és a Balatonon tükröződő holdban lehet majd gyönyörködni.

– Ez egy hegyi barangolás, kicsi és nagy borászatok is részt vesznek benne, teljesen egyedi, hogy ki mivel készül. Az időzítésben úgy gondolkodtunk, hogy legyen ez egy szezonnyitó esemény, vezessen át a tavaszból a nyárba – mondja Szászi Endre, aki pincészetével a kezdettől részt vesz az eseményben. A diófa alatt egész nap szól majd a zene, Hangácsi Márton koncertje előtt és után Mil & Robyk DJ szettje adja majd a hangulatot.

– Rendkívül sokarcú a hegy, csodálatos panorámával, kilátással a Badacsonyra. Megőrizte a tradíciót, sok a kis pincészet, magas a kézműves borászatok, őstermelők száma – mondja Hóbor József a Hóbor Pincészettől, ahol akusztikus koncerttel is készülnek. Horváth Árpád családjának már akkor volt a Szent György-hegyen szőlője, amikor ő megszületett. – Én már ebbe nőttem bele, sokat voltunk itt gyermekkoromban is. Számomra a világ közepe, egy örök szerelem, a nyugalom – teszi hozzá. Náluk egy gitáros-énekes duó kezd, majd pörgősebb zenére váltanak. A Nyári Pincénél bensőséges, családias hangulat és Magyar Katalin & Kardos Dániel koncertje várja a betérőket. – Gyakorlatilag az életem 70 százalékát itt töltöttem, 1978-tól vagyunk a hegyen. Édesapám kezdte el itt a szőlőművelést, aztán én vettem át tőle, teljesen bevonzott a hegy – meséli Nyári Ödön.

A 2HA Szőlőbirtok lovardának indult, de borászat lett belőle. A mediterrán, olívafás szőlőligetben kóstolható Török Csaba sangiovese szőlőből készült vörösbora (is), lesz pét-nat és DJ Szita Viktor zenél. A felújított Tarányi 1780 előtti piknikplaccot a Lengyel-kápolna és a kilátás keretezi, miközben Dörnyei Roland játszik, a Napvirág Pincénél Emmer Péter zenél majd. – Kiváltságos állapot itt borászkodni, spirituális utazás a hegy lelkének megértéséhez – vallja a tulajdonos, Nagy Attila. A Zöldülő terasz domboldala Boldizsár Vivien és Tamás helye, ahol saját boraik mellé kültéri vetélkedőkkel is készülnek. A Kiss Pincénél Magyar Bori és Ralph Eimann zenéjére megy le a nap, míg a Gilvesy Birtok borponttal vár a hegyen, a pince melletti területen.

Több olyan helyszín is lesz, ami máskor nem vagy nem rendszeresen látogatható. Ilyen Budavári Dóra pop-up vinotékája, a Borbolt a völgyben: napközben el lehet heveredni a diófa alatt, délután Magyar Bori és Ralph Eimann duója zenél. Kinyit a Pláne Badacsony borterasz X Földi Bálint helyszíne is. – A Szent György-hegyhez kötnek az első, igazán jó élményeim a borvidékkel – mondja Tóth Ádám, a badacsonyi Pláne Badacsony borterasz tulajdonosa. – Amikor borásznak tanultam, már biztos voltam abban, hogy itt szeretnék birtokot alapítani – idézi fel Földi Bálint. Hoffmann Györgynél az új évjárattal ismerkedhetünk, míg a zenéről DJ Progbalu gondoskodik.

– Van egy szőlőnk Szigligeten, a vároldalban, egy Badacsonytördemicen, és egy itt, a Szent György-hegyen. A három terület összenézhető innen, gyönyörű a látvány, látszik a Balaton is – emeli ki. A Kiss Borpince teraszán 360 fokos kilátás fogad, a naplemente mellé gitárzene jár. – Kiváló szőlőket érlel a vidék, a borok erősek, testesek. A Szent György-hegy Pincét és Éttermet édesapám, Kiss István 1986-ban nyitotta meg: ugyanúgy szeretem a hegyet, mint ahogy ő szerette – teszi hozzá Kiss-Rába Mónika házigazda. A Molnár család a 80-as évek óta gazdálkodik a hegyen. Lesz náluk élőzene (Pop Seed), a ház borai több évjáratból és lacikonyha, na meg családi vendégszeretet, Szabó Tünde és a Bajnóczy Pince pedig idén már Napsárkány Pince néven várja a vendégeket. – A gyökerek ide kötnek, olyan földet művelek, ami 1928 óta a család tulajdonában van. Erős az érzelmi kötődésem, nem is tudnám magam máshol, más szakmában elképzelni – mondja Tünde. A kápolna alatt a Boksay Pincészet panorámás teraszán bort és borpárlatokat is kínálnak.

