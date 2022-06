Filmnézés a csillagok alatt

A két kutyabarát moziban ezúttal is nyugágyakról, babzsákfotelekből vagy rendezői székekből nézhetjük a filmeket a csillagok alatt.

Minden este 21 órakor kezdődnek a vetítések. Már az első héten klasszikusokkal indítanak, láthatjuk A Top Gun és a Top Gun Maverick című filmeket. Idén többek közt a Harry Potter-sorozatot is levetítik.A Kultik Terasz mozijaiban az örök favoritok mellett megnézhetjük a legfrissebb premierfilmeket is. Válogathatunk majd családi, romantikus, vígjáték és persze Oscar-díjas filmekből is.

A Köki Teraszon tematikus hetekkel is készülnek az idén, amelyek közül rögtön a gyerekek hete az első

– hívja fel a figyelmet a Kultik marketingese, Simon Horváth Szilvia. – A gyermekvetítések mellett lesz bábszínház, és természetesen igazi nyári csemegék is.

Emellett pedig a teraszok nyáron a filmfesztiváloknak, közönségtalálkozóknak és zenei különlegességeknek is otthont adnak. Hogy mikor éppen mi zajlik, azt a Kultik Terasz közösségi oldalán tudjuk nyomon követni.

A technikának hála a szabadban is kifogástalan a moziélmény. A teraszokon is éppen olyan technikai megoldások érhetők el, mint a plázák vetítőtermeiben. A Köki Teraszon például helyet kap az első szabadtéri lézer vetítőgép, míg a hangtechnikát valódi Dolby Digital hangrendszer biztosítja.

A vászon minősége sem marad el a megszokottól, a Kultik Teraszon például egyedülálló airscreent használnak. Ez az órási, felfújható vászon akár vízen vagy homokon is megállja a helyét, és bár pehelykönnyű, ellenáll a viharos szélnek is.

A különleges szabadtéri moziban a szúnyogokat speciális fáklyás rendszer tartja távol, hogy ne kelljen őket hessegetnünk a mozizás alatt. A hűvösebb estéken pedig magunkra teríthetjük az ingyenesen biztosított puha, meleg takarókat is.

A szabadtéri mozi üzemeltetője a Kultik mozihálózat, amely az ország tíz pontján klasszikus beltéri formában is várja a filmek szerelmeseit. Ennek köszönhetően professzionális eszközökkel és rutinos szakmai háttérrel garantálják a minőségi szórakozást.