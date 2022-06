Örökségünk gondozói

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen (MKE) restaurátorművész képesítés szerezhető faszobrász, kőszobrász, festőrestaurátor, valamint szilikát, fém–ötvös, papír–bőr, textil–bőr, valamint fa–bútor specializációkon. Az egyetem szorosan együttműködik a Magyar Nemzeti Múzeummal, s ezúttal Megmentett műkincsek címmel megnyílt tárlat ezen restaurátorhallgatók diplomamunkáit felsorakoztató időszaki kiállítás, amely lehetőséget ad a szakma tudományos és művészi dimenziójának a megismerésére is. A három év diplomamunkáit felsorakoztató kiállítás fő üzenete évről évre azonos, azonban a bemutatott műtárgyak a képzés jellegéből adódóan rendkívül változatosak, színesek, és alkalmanként különbözők.

– Ez az együttműködés lehetővé teszi, hogy a hazai restaurátorképzésben résztvevők összetett tudásra tegyenek szert – hangsúlyozta L. Simon László főigazgatói köszöntőjében. Majd hozzátette: – A tárgyakat végignézve kettős az öröm: a magyar kultúra csodálatosan helyreállított műalkotásokkal, egyúttal pedig világszínvonalon dolgozó, elhivatott szakemberekkel is gazdagodott. Nagyon fontos számunkra, hogy olyan partnerünk is legyen, aki a kultúraközvetítő tevékenységünket közelről, a felsőoktatási keretekbe helyezve látja, ismeri a felsőoktatási és felnőttképzési feladatainkat és céljainkat, köztük számos kutatási programunkat, amelyekben legfőbb szövetségesünk a minisztérium. L. Simon László elmondta azt is, fontosnak tartották, hogy nyolc év után ismét megjelentessék a Műtárgyvédelem című folyóiratot.

L. Simon László Fotó: Jaksity Iván/[email protected]

Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektorhelyettese kiemelte, hogy a múzeummal való több évtizedes gyümölcsöző együttműködés, minden megmentett négyzetcentiméter gazdagítja a kultúránkat.

Orosz Csaba Fotó: Jaksity Iván/[email protected]

Ezt követően az MKE Restaurátor Tanszékének vezetője, Heitler András egyetemi docens szakmai megnyitó beszédében elmondta, hogy a restaurált tárgyak letörölhetetlenül hordozzák magukon készítőik keze nyomát, akik a művészet, valamint a tudomány határán mozogva őrzik meg azokat, majd kiemelte: – Tárgyaink, kulturális örökségeink, amelyek bölcs gondozóivá kell váljunk, és jó örökösként gondoskodni arról, amit őseink nemzeti örökségként ránk hagytak.

Heitler András Fotó: Jaksity Iván/[email protected]

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára nyitóbeszédében e példátlan együttműködés fontosságát emelte ki: – A műkincsek megmentésével olyan szolgálatot teszünk a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében, ami a lényegről, a szolgálatról, és a felsőoktatásról szól. A restaurátor hallgatók a felsőoktatás lényegét, a szolgálatot viszik tovább munkájukkal. Megjegyezte azt is, hogy Magyarország az Európai Unióban a top három ország között van, amely a legtöbbet költ a felsőoktatásra, így felelősségünk, hogy olyan tudást adjunk a fiataloknak, amelyet alkalmazni tudnak szolgálatuk során.

Hankó Balázs Fotó: Jaksity Iván/[email protected]

Az új időszaki kiállítás augusztus 21-ig látogatható, pénteki napokon 22 óráig tekinthető meg.

Borítókép: A tárlaton a restaurátorhallgatók kész munkáin keresztül bepillanthatunk a restaurálás munkafolyamatába is (Fotó: Jaksity Iván/[email protected])