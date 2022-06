Tartalmas évadot zárt a Nemzeti Színház

Az évadot értékelő összefoglalójában Vidnyánszky Attila hangsúlyozta: a számok jól mutatják azokat a prioritásokat is, amelyek mentén a Nemzeti Színház működik. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a saját székhelyén kívülre is vigyen előadásokat a színház, ugyanakkor befogadóként más társulatokat, illetve külföldi színházakat is vendégül lásson.

A teátrum összesen 123 különböző produkcióval és 379 előadással várta a közönséget a most záruló évadban, ezek között hét saját új bemutató volt, amit 64 alkalommal játszottak. Huszonnégy darabot tartottak repertoáron, ezekből 187 előadás ment le. Belföldön kilenc produkció utazott, ezeket 26 alkalommal láthatták a nézők Debrecentől Szombathelyig, a legkülönbözőbb helyeken. A Jelen/Lét Fesztiválon 34, a MITEM-en 29 produkciót nézhetett meg a közönség, utóbbiból a pandémia miatt kettő is jutott az évadra, a 2020-ban elmaradt találkozót ugyanis 2021 őszén rendezte meg a Nemzeti Színház.

Vidnyánszky Attila kiemelte, mindig is törekedtek arra, hogy a saját produkciók létrehozásán kívül erős nemzetközi vonzereje legyen a teátrumnak, a MITEM is erről tanúskodik. Emellett minden évben teret ad más színházaknak is, többek között a békéscsabai, a nyíregyházi, a székesfehérvári, a határokon túlról pedig a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Marosvásárhelyi Spectrum Színház és messzebbről a Kisinyovi Nemzeti Színház is vendégeskedett itt, a MITEM-en részt vevő társulatokon kívül.

Leginkább a Nemzeti Színház társulatának külföldi vendégszereplésein látszott meg a világjárvány hatása, külföldön mindössze három előadással szerepelt ebben az évadban a társulat, két alkalommal Romániában és egyszer Szlovéniában. Ez a helyzet a jövőben változni fog, hiszen már őszre öt meghívása is van a színháznak, például Szerbiába és Szarajevóba utazik a Woyzeck, illetve Bécsben játsszák majd a Vitéz lélek előadását. A nézőszámok csökkenése is mutatja a pandémia hatását, körülbelül egynegyedével esett ez a mutató a járványt megelőző évekhez képest – hangsúlyozta az igazgató. Még így is összesen 87 309 fizető nézője volt az előadásoknak.

Bodrogi Gyula is részt vett a teátrum évadzáró társulati ülésén. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Másik prioritás a fiatalok megszólítása, ez ebben az évben is meghatározó volt a színház életében, a Kölyöknapokon mintegy kétezer gyermek, a Lázár Ervin-programban 14 773, a Csontváry-programban 650, a Mező Ferenc-programban közel kétszáz fiatal vett részt, emellett megrendezték ebben a szezonban is az Ádámok és Évák ünnepét, a színháztörténeti vetélkedőt, a SZ.I.A. Színház-programot, és tartottak színház-pedagógiai foglalkozásokat is.

Vidnyánszky Attila beszámolójában kitért arra is, hogy a következő évadban meghatározó lesz a Színházi Olimpia megrendezése a Nemzeti Színház koordinációjával. A háborús helyzet és az ebből fakadó nehézségek ellenére nagyszerű program van kibontakozóban, biztos, hogy ez lesz jövőre a világ legnagyobb színházi eseménye – hangsúlyozta a direktor, majd hozzátette: a magyar színházi élet pozíciója szempontjából is kiemelkedően fontos ez a rendezvény, hiszen az egész magyar színházi szakmát komoly nemzetközi lehetőségekhez és figyelemhez juttatja, és szerencsére a színházak többsége él is ezzel.

A Nemzeti Színház mindenki előtt kinyitotta ezt a kaput, és a szervezés teljes transzparenciával zajlik majd – hívta fel a figyelmet Vidnyánszky Attila, hozzátéve, mindez abból adódik, hogy a teátrum következetesen képviseli a nemzetközi nyitást 2013 óta.

Az évadot értékelő beszéd után átadták a Nemzeti Színház díjait is. A Farkas–Ratkó-díjat a Pesti Magyar Színház és az új Nemzeti Színház társulatai évente, felváltva szavazzák meg egy-egy társulati tagjuknak. Az elismerést ezúttal Herczegh Péter kapta. A Sinkovits Imréről elnevezett díjat az a férfiszínész kapja meg, aki az adott évad legjobb alakítását nyújtotta, és a színházért is feladatot vállalt. A szavazatok alapján Bordás Roland nyerte el, a Szörényi Éva-díjat pedig Barta Ágnes vehette át. A Németh Antal-díjat a Nemzeti Színház társulatáért az évadban a legodaadóbban tevékenykedő művészeti munkatárs kaphatja meg, az elismerés ebben az évadban Szekér Anna nemzetközi kapcsolattartóhoz került. A háttérmunkásokat elismerő Kulissza-díjat pedig Kóczián Tiborné Valika vehette át, aki 2003 óta a Nemzeti Színház öltöztetője.

A Nemzeti Színház díjazottjai. Fotó: Eöri Szabó Zsolt

A Nemzeti Színház ugyan bezárja kapuit a nyárra, de az előadások nyári turnéra indulnak, így június 18-án a Szarvasi Vízi Színházban, majd augusztus 2-án az Ördögkatlan Fesztiválon Örkény István Tóték előadását láthatja a közönség. Augusztus 7-én Fedák Sári, Szűcs Nelli önálló estje Csengeren mutatkozik be. A gyulai Várszínház színpadán augusztus 12-én láthatja a közönség Tamási Áron Tündöklő Jeromos színpadi játékát a Nemzeti Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház tagjai, valamint meghívott vendégek és egyetemi hallgatók előadásában. A nyári turnét végül augusztus 20-án a Csíksomlyói passió zárja a Kolozsvári Állami Magyar Színházban.