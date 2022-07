Metál anyanyelven

Ha már dalszöveg, a dalszerzés az esetükben közös munka, de a gitáros az ötletadó, ő hozza a főtémákat, a riffeket.

– Élünk a kor technikájával: felveszem telefonra az ötleteimet, majd átküldöm a többieknek – mesélte Kárász Dániel. – Első körben Jani „cenzúráján” mennek keresztül a témák. Ő érzi, mire tud dolgozni. Mi a megfelelő refrén, főtéma, versek, amelyek passzolnak a szövegei lelkivilágához.

– Olyan is van, amikor a próba alatt egy rögtönzésből áll össze egy dal – egészítette ki a bátyja, a „cenzor”.

– Dolgozik a testvéri kapcsolat, amikor például írok egy dalszöveget, és Dani pont olyan témát küld át, ami passzol hozzá. Az hideg, kirázós érzés.

Túróczi Pétert játékosan provokáltam, mondván: az AC/DC óta a basszusgitár a legunalmasabb hangszerré vált a rockban.

– Sokáig funkyt játszottam, ezért a Samasban használom a slap technikát – világosított fel a muzsikus, majd illusztrálta az említett játékmódot, amikor is a zenész a hüvelykujjával üti a húrt, míg mutató és középső ujjával tépi, ahogy azt Fleától ismerhetjük a Red Hot Chili Peppersben.

– A gyerekeknek otthon metált kell hallgatni? – kérdeztem a két-két gyermeket nevelő szülőket.

A Kárász testvérek elárulták: az óvodai öltözőben rappelni is szoktak a kicsik, no és megosztották velem nyári koncertnaptárjukat, amit én most tudatok önökkel, hátha kedvet kaptak egy jó Samas-koncerthez. Július 9-én Magyarkanizsán, a Kanizsa Feszten, 16-án a Hegyalja Rocktáborban, Tokajban, míg 22-én a gerjeni motoros rockfesztiválon lépnek színpadra.

Borítókép: Túróczi Péter, Kárász Dániel, Kárász János, Lukács Szilvia (Fotó: Teknős Miklós)