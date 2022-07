Mindentudó könyvtárosok

– Hogy ezeket a káros folyamatokat meg lehessen állítani vagy helyes irányba terelni, abban a könyvtáraknak is jelentős szerepük lehet, mert sajátos eszközeikkel, lehetőségeikkel befolyást tudnak gyakorolni a környezetükre, használóikra – írja, majd hozzá teszi, hogy a könyvtári állományok tudatos fejlesztésével, a könyvtári kínálat széles körű megismertetésével, a magyar társadalom előtt álló gondok, problémák feltérképezésével, az – akár külföldön is – elért eredmények bemutatásával sokat tehet a könyvtár az élhető jövőért.

Külön kiemeli az elnök asszony, hogy a lokális térbe erősen beágyazott könyvtári rendszer nagyon sokat tehet a megóvásra érdemes helyi értékek feltárásáért, bemutatásáért is, s ez annál is fontosabb, mert minden közösség számára elsősorban éppen az ilyen természeti és közösségi értékek megőrzése jelenti a felelősségteljes magatartás kézzelfogható terepét.

A felvetéshez magától értetődő természetességgel kapcsolódik Szita Károly, a könyvtárosokat vendégül látó Kaposvár polgármestere, aki így ír a vándorgyűlésről:

Felelősséggel meg kell őriznünk mindazt, ami fontos, s persze tennünk kell azért is, hogy az új nemzedékek ismeretében és tudatában legyenek e páratlan kincsnek. Ebben – Kaposváron és bárhol a hazában – óriási szolgálatot tesznek a könyvtárak elszánt szakemberei, akik adott pillanatban egy-egy olvasmány kézbe adásával egész életre szólóan megnyerhetik egy gyermek vagy egy fiatal felnőtt figyelmét és fogékonyságát.

Miközben a polgármester pontosan látja, milyen óriási hatással lehet egy-egy ember életére a jókor olvasott könyv, érdemes elmondani azt is, hogy az egyedi élményt ezerszeresen, százezerszeresen tudják megsokszorozni a könyvtárosok. A Magyarországon és a magyar nyelvterületen üzemelő, több mint háromezer könyvtár minden korosztály és minden társadalmi csoport felé nyitott, az intézményekben szervezett programok, a kínált szolgáltatások, a rendelkezésre álló információs adatbázisok révén gyakorlatilag mindenkit el tud érni. Hogy ezzel az óriási kapacitással felelősség is jár, azt pedig – mint az a most kezdődő találkozó mottójából is sejthetjük – a könyvtárosok is tudják.

A vándorgyűlés azonban alkalmat ad arra, hogy a könyvtáros szakma minden területéről, a magyar nyelvterület minden régiójából, sőt vendégként külföldi partnerszervezetektől érkező résztvevők olyan tapasztalatokat osszanak meg egymással, amelyek révén bennünket segíthetnek hozzá világunk értékeinek megőrzéséhez.