Tengerpart, koktélok, könyvek, könyvtárosok

Legalábbis erre vall a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár munkatársainak új videója, amelyet feltöltöttek a Könyvtári Hírmondó online felületére és a városi könyvtár Facebook-oldalára.

Amikor januárban megjelent az alkalmi rapbanda első videója, mindenki azt hitte, valami kisiklás, hóbort, bolondéria vezeti a könyvtárosokat. Nem gondolta senki, hogy a rapklip készítése benne van a munkaköri leírásukban. Most, hogy a második irodalom-népszerűsítő kisvideójuk is megjelent, legalábbis gyalus a dolog…

De haladjunk sorjában! Az év elején azzal lepte meg a könyvtáros közösséget, de legfőképpen az olvasókat Jakab Zsolt és Szabó Dénes, hogy a már hónapok óta üzemelő – és főképp a helyi rendezvényeket bemutató – Könyvtári Hírmondóra feltöltötték az orosz irodalmat népszerűsítő, őrületes rapszámot. Felbukkan benne Puskin, Dosztojevszkij, Glukhovsky, Szolzsenyicin, Jeszenyin, Gogol, Bulgakov… szóval mindenki, aki eszünkbe juthat az orosz irodalom kapcsán. A szöveg szellemes, a zene éppen annyira bárgyú vagy mondjuk inkább úgy, klisészerű, amennyire csak lehet. Nyilván azért, hogy ne vonja el a figyelmet a szövegről. A filmélmény meg enyhén szólva is kelet-európai. Azaz telitalálat.

A minap váratlan folytatása lett a könyvtáros rapnek. A gyöngyösi fiúk – illetve most már lányok is – ez alkalommal a mediterrán irodalomról énekelnek. Nyár, nyaralás, Toscana, Cinque Terre Andalúzia, Mallorca, mi másról is szólhatna ilyenkor a könyvtári rap? Olasz és spanyol szerzők, olasz és spanyol remekművek sorakoznak a dalban, megannyi kötet, amit el kell olvasni, ha eddig nem olvastuk volna. Amolyan „mit vigyünk magunkkal mediterrán nyaralásra?” tanácsadóként is értelmezhető a mutatvány.

Ráadásul ez alkalommal minden szempontból lenyűgöző klipet raktak össze a könyvtárosok. A fények, a jelenetek, a vágások, a koreográfia mind-mind remekül idézi a könnyűzenei kisvideók világát. Közben a szöveg szellemesen hívja föl a figyelmet a mediterrán irodalom nagyjaira, Lorcára, Cervantesre, Dalíra, Ortegára, Collonira, Boccaccióra, nagyjából ilyen stílusban: Tudni akarod, mi a camorra? Akkor Roberto Saviano: Gomorra…Nagyon vicces.

Korábban azt írták ki Facebook-oldalukra: Célunk, hogy a Minősített könyvtár cím elnyerése után a Grammy-díjat is bezsebeljükNos, lehet, hogy a zenei elismerésre még gyúrni kell, de a könyvtári marketing nagydíját, ha van ilyen, már most megkaphatják. Nekem különösen az tetszik, ahogy a legmenőbb nyári élmények között magától értetődő természetességgel sorolják föl az irodalomközvetítőket: „Tengerpart, koktélok, könyvek, könyvtárosok, haverok, bulik, mezítláb fesztiválozások…”

Mikor mutattam a feleségemnek a klipet, és közöltem, végre tudom, mit csinálnak a könyvtárosok a könyvtárban, látom, hogy strandolnak, táncikálnak, énekelnek, vízipisztolycsatákat vívnak, csak megvonta a vállát és ennyit mondott: Hát… Majdnem.

Borítókép: Könyvtári Hírmondó – SpanyOlasz (mediterrán irodalom) (Fotó: Youtube)