A nagyobbnál is nagyobb királyok vonulnak fel

A bábok első csoportja az első koronázási ünnepi játékokra készült el csaknem tíz évvel ezelőtt. Géza fejedelem és felesége, Sarolt, Szent István király, Gizella királyné, Szent Imre herceg és Asztrik püspök óriásbábjai Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikus és festőművész, valamint Grosschmid Erik Blattner Géza-díjas bábtervező tervei alapján készültek. Ezt követően évenként bővült a történelmi család. Elkészült Szent László király, I. Géza király, Salamon király, valamint Szent László felesége, Adelhaid és a lányuk, Piroska. A következő évben Könyves Kálmánnal és öccsével, Álmos herceggel egészült ki az Árpád-házi bábcsalád. 2015-ben ezek a bábok először kaptak szerepet a színpadon zajló szertartásjátékban is. A következő években csatlakozott II. István és II. (Vak) Béla király, III. Béla király és szépségéről híres felesége, Antiochiai Anna bábja. II. András, az Aranybullát kiadó király, és lánya, Szent Erzsébet 2018-ban készült el, a következő évben IV. Béla és szentté avatott lánya, Margit csatlakozott. A bábcsalád idén két új taggal, IV. László és III. András királyokkal bővült, akik Majoros Gyula Blattner Géza-díjas bábkészítő mester, szobrászművész vezetésével Kecskeméten keltek életre. Ezzel az óriásbábok családja 23 tagúra nőtt. Ugyanitt zajlott az első bábok felújítása is, hiszen a szerkezet megerősítésén kívül a fejek és a koronák restaurálása is szükséges időnként.

A közel öt méter magas bábok gondos tervezést és kivitelezést igényeltek. Somogyi Győző grafikusművész az egyháztörténet szakavatott ismerője, a lovashuszár-hagyomány aktív őrzője. Négy évtizede kutatja és kelti új életre a magyar történelmi hadi viseleteket és zászlókat. Az Árpád-házi óriásbábok megformálásában a keresztény királyeszme méltóságteljességének visszaadása vezette. A tervezés forrásai­ként felhasználta krónikák leírásait, a legendák és az énekek közvetítette hagyományt és a közel egykorú ábrázolásokat. Például Szent István és Gizella ábrázolását a koronázási paláston, a kalocsai királyfejet, a Szent László-hermát, a Képes krónikát, a Szent Korona zománcképeit. Közvetett forrásként bizánci és német-római császárok, kaukázusi és balkáni, nyugat-európai miniatúrák, szobrok és pénzek szolgáltak. A keresztény kultúrkör uralkodói divatja egységes volt, ez szolgáltatott hiteles mintát az Árpád-házi királyokhoz és hercegekhez. Mivel egy családról, rokonokról van szó, a fej alakjának megtervezésénél a művész felhasználta a III. Béla koponyája után készült antropológiai rekonstrukciót.

Grosschmid Erik díszlet-, báb- és jelmeztervező, szcenikus. Eredetileg ötvösnek tanult, ami értékes tudás az Árpád-házi korszak öltözékeit illetően. 1996-ban véletlenül csöppent a bábok magával ragadó világába. A kivitelezés Majoros Gyula bábkészítő mester vezetésével Kecskeméten zajlott. Egy-egy bábot 3D-ben formálnak meg a rajzok alapján, az arányokon azonban változtatni kell. A hatalmas méret miatt a bábok testarányai eltérnek az anatómiai mintától. A felnőtt emberi test nyolc fej magas, a bábok fejét azonban felnagyítják, a test így hatfejnyi magas. A bábok karja hosszabb, kézfeje kisebb a valódi emberi arányoknál.

Egy-egy báb három-négy hónapos csapatmunka eredménye. A szerkezet, a test elkészülte után fel is öltöztetik őket, a ruhák szabása, varrása is sok napot igényel. Egy-egy öltözet ruha körülbelül harminc méter anyagot kíván. Összehasonlításképpen: egy asszony szoknyájához a szoknya hossza plusz húsz centi anyagot szoktak számítani, azaz 1,20 méteres textilből már maxiszoknyában pompázhatunk.

A szombati felvonuláson Géza fejedelem, Sarolt fejedelemasszony, Asztrik püspök és Szent István király bábja sétál a Fő utcán, a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje kíséri őket, akik bemutatót is tartanak az Országalmánál és a Mátyás király-emlékműnél. Az aláfestő zenét a Sonivius Vappae szolgáltatja középkori dudával, dobbal, az óriásbábokat Szabó Miklós Bence mutatja be a közönségnek.

A program zárásaként 18 órától a Zichy-ligetben a Vörösmarty Színház művészei alkotta GabiKvArt zenekart hallhatja a közönség a Zenepavilonban. A zenekar tagjai: Varga Gabriella (ének), Cserta Gábor (basszusgitár), Réti Anikó (zongora), Kricsár Kamill (gitár), Kovács Zsolt (dob). A pandémia idején alakult a zenekar, amely azóta több sikeres koncerten van túl. Blues, funky, soul vagy rock, magyarul vagy angolul, egy biztos: a GabiKvArt tagjai csak olyat játszanak, amit szeretnek: nagy előadók világslágereit és magyar dalszerzők remekeit élvezheti a hallgatóság a nyárestén.

Borítókép: a forgatagban (Fotó: Fejér Megyei Hírlap / Fehér Gábor)