Demjén Rózsi üzent a fiataloknak: Becsüljétek meg a szabadságot!

Sosem voltak igazán nagy vágyaim az életben. Én annak idején csak úgy beálltam játszani és énekelni, és már az is egy csoda volt, hogy tetszett mindenkinek, mint ahogy egy csoda az is, hogy a mai napig tetszik az embereknek. Nem álmodoztam soha többről, mint amennyi megadatott, nem álmodtam világsikerről, csak egyszerűen zenélni akartam és ezt akarom ma is