Öt bemutatóval várja közönségét a Thália Színház

Az 1958 nyarán játszódó történet szerint éktelen drága gyémántot hoznak a Minneapolis City Bankba. Egy notórius fegyenc megszökteti magát, hogy lecsapjon a kőre, közben beszáll mellé a kretén haverja, a szélhámos csaja, meg egy karbantartó. Elcserélt személyazonosságok, titkolt tervek, szerelmi háromszögek, és egy város, ahol lassan a díszpolgár is gengszter. Ludwig herceg gyémántja pedig csak arra vár, hogy valaki, végre, lopja már el.

Az előadás Kelemen József rendezésében, a Mischief Productions közreműködésével érkezik a teátrumba. A darab szereplői: Jámbor Nándor, Ember Márk, Sóvári-Fehér Anna, Csőre Gábor, Vida Péter, Udvarias Anna, Tamási Zoltán, Hevesi László, Domokos László és Zayzon Zsolt.

A hazánkban még soha nem látott, fergeteges replika előadást egy másik ősbemutató követi a Thália Télikertben – Tracy Letts (az Augusztus Oklahomában Pulitzer- és Tony-díjas írója) Killer Joe című Broadway-sikere október 7-én kerül színre, Mózes András rendezésében. Texas, rozsdazóna, lerohadt lakókocsipark. Nem a habcsókos lánymesék díszlete. A drogos Chris pedig illik a műfajba: a dílerét és egyéb tartozásait anyja spontán megöletésével – és az ebből remélt, húgát illető örökséggel – igyekezne rendezni. Killer Joe rendőr, emellett félállásban bérgyilkos, simán elfogadja a megbízást…

A fekete komédiában Szabó Győző, Kuttner Bálint, Tóth Eszter, Bede-Fazekas Szabolcs és Szabó Erika lép színpadra.

A jövő év első bemutatóját a nagyszínpadon – Béres Attila rendezésében – 2023. január 14-én láthatja a közönség. A vígjátékok alfája, Shakespeare Szentivánéji álma új címmel: Varázslat egy nyáréjszakán, Székely Csaba új, prózai fordításában bizonyítja, hogy ötszáz éve semmi sem változott: ha eljön a nyári napforduló, a vágyak mindent elsöpörnek, mert a szerelem ellen sem ember, sem tündér nem tehet semmit.

A klasszikus komédia úgy szólal meg, ahogy Shakespeare ma írta volna – és minden benne van, amit tündérmese formájában a szerelemről gondolt.

A történet pedig örök érvényű, legyen szó az ókori Athénról vagy napjaink Budapestjéről. Az előadásban Szervét Tibor, Csarnóy Zsuzsa, Ember Márk, Jámbor Nándor, Mórocz Adrienn, Tóth Eszter, Hunyadkürti István, Molnár Piroska, Tamási Zoltán, Zayzon Zsolt, Bokor Barna, Bede-Fazekas Szabolcs, Domokos László és Mózes András szerepel.

Szintén a nagyszínpadon nézhetik meg 2023. március 11-től Ion Luca Caragiale a nagyvárosi kisemberről írt megcsalós, félreértős, egymást körbehajszolós vígjátékát, a Farsangot. Az intrikus komédia főszerepében egy telhetetlen nőcsábász áll.

A világon mindennel ügyeskedő és üzletelő vállalkozó két nőt hajt egyszerre, közben mindkettőnek férje van, és amikor jön a farsang, a jelmezekben hirtelen már az sem egyértelmű, kinek kire is kell féltékenynek lennie. Az álarcok felkerülnek, a gátlások le, és a szerelmi sokszögben már nincs se igazság, se szégyen, se lelkifurdalás. A Keszég László rendezte darab szereplői Vida Péter, Gubás Gabi, Csőre Gábor, Bokor Barna, Mózes András, Szabó Erika, Hevesi László és Domokos László.

A 2022/23-as évad utolsó bemutatójaként a Thália Télikertben mutatják be Anton Csehov Ványa Bá című klasszikusát, Kelemen József rendezésében.

Ványa imádott húgát Alekszánder vette feleségül. Ványa álmát, a tudományos karriert Alekszánder teljesítette be. Ványa dolgozott a családi birtokon, a pénzt Alekszándernek küldte. Ványa szerelmét a megözvegyült Alekszánder vette feleségül. Helyette él ez a másik? A hírre, hogy Alekszánder a házat is eladná a feje fölül, Ványa felkapja a régi revolvert… A mai történet szereplői Görög László, Szabó Győző, Szervét Tibor, Czakó Julianna, Martos Hanga, Molnár Piroska, Csarnóy Zsuzsa és Zayzon Zsolt.

Az évad folyamán a bemutatók mellett újra láthatják a Thália Télikert színpadán a Trainspotting, a Művészet című előadásokat, és új szereposztásban a Martin McDonagh misztikus, fekete komédiáinak sorát erősítő A nagy kézrablás is visszatér, amely pár éve a teátrum nagyszínpadán volt látható.

A 2022/23-as évadtól a színház társulatának tagja lett Bede-Fazekas Szabolcs, Bokor Barna, Csarnóy Zsuzsa és Jámbor Nándor.

A Thália Színháztól az előző évad végén Mentes Júlia távozott.