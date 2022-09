Ruhaszobrok szúnyoghálóból és cirkuszi ponyvából

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója is azt hangsúlyozta a kiállítást megnyitó beszédében, hogy mennyire fontos a művészetben, a kultúrában is az újrahasznosítás. Szépséget alkotni olyan alapanyagokból, amelyek sokszor a szemétben végeznék, vagy amelyekről nem is gondolnánk, hogy alkalmasak lennének műalkotások készítésére. A 25 ruhaszobrot megalkotó művészek éppen ezt bizonyítják a Hagyományunk ruhaszobrai című tárlattal.

A szabadtéri kiállítás a magyar hagyományokra épül, így a ruhákon a tulipán, a madár, a rózsa és a szegfű mellett megjelennek székely, kalotaszegi és matyó motívumok, a keresztszemes hímzés, a szőttes, sőt még mézeskalács figurák is.

A Hagyományunk ruhaszobrai című tárlat a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége szervezésében szeptember 20-tól október 6-ig látható a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.

Borítókép: Óriásbáb a Múzeumkertben (Forrás: MNM)