Szenzációs lelet érkezett Magyarországra

– Mi lesz az üst sorsa?

– Természetesen visszamegy Mongóliába a Dzsingisz kán múzeumba. Persze előtte nálunk is ki lesz állítva. Valószínűleg

egy kisebbfajta kamarakiállítás keretében néhány hónapig itt, a Magyarságkutató Intézetben lesz látható.

Van egy megállapodásunk arról, hogy a legújabban talált hun leletekből álló mongol tárlatot elhozzuk Budapestre. Aranyozott, ezüstözött lószerszámok, koporsóveretek, nagyon szép tárgyi anyag. És persze közöttük mutatjuk be a különleges öntöttvas üstöt is. Bárki, aki megnézi ezt a kollekciót, szerintem a kiállított tárgyak többségével azonnal azonosul, ismerősnek véli majd a formákat, díszeket és így tovább. Valahogy a zsigereinkben vannak ezek a motívumok, hatással vannak ránk. Ebből a kultúrkörből származunk mi is, ezért is fontos nekünk ez a feltárás.

Borítókép: Horváth-Lugossy Gábor és Obrusánszky Borbála (Fotó: Teknős Miklós)