Délvidéki Útravaló

Cseszák Balázst a vajdasági Hálózat kulturális szervezőjének beszámolójából kiderült, hogy az Útravaló akkreditációs pályázatát 2021-ben nyújtották be, s még abban ez évben meg is nyerték, amely három évre ad lehetőséget a program folyamatos szervezésére. A Magyarországon kidolgozott „tanmenetet” – az helyi szabályok szerint – három részre bontották, így háromszor húszórás képzéssorozatot terveztek meg.

Az első témája a népzene és népdal, a második a gyermekjátékokkal és néptáncos mozgással foglalkozik, a harmadik vezérmotívuma pedig a kézműves mesterségek és eszközök.

A három tanfolyam együttesen képez egy komplex, egész, egymásra épülő képzési rendszert.

Az első pályázati eredmények júniusban érkeztek meg, s örömmel értesülhettek a jóváhagyásról, így szeptemberben már elkezdhették a szervezést. A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet segítségével meghirdetett és megszervezett kurzusra harminc óvónőt vártak, az intézményi háttért – a vajdasági Hagyományok Háza Hálózat partnereként – az utóbbi biztosította. Az első tanfolyami összejövetelt, a második pontban megjelölt gyermekjáték és néptáncos mozgás tematikával már meg is tartották október közepén.

A találkozó beváltotta a hozzá fűzött reményeket, tizennégy település tizenhat intézményéből érkeztek hallgatók, a frissen végzettektől kezdve a már tapasztaltabb óvónőkig terjedt a korosztályi skála.

A hallgatók örültek a lehetőségnek, s a szervezők is arra biztatták a jelenlevőket, hogy a másik két tanfolyamsorozat elvégzésével is bővítsék ismereteiket. Természetesen, a személyes adottságok is befolyásolják a választást, a jobb hallású, zenei érdeklődésű pedagógusokhoz az első pontban megjelölt továbbképzés, míg az ügyes kezűekhez a harmadik tematikájú sorozat állhat közelebb. A képzések elméleti körében a magyarországi, a gyakorlati részben a vajdasági szakemberekre támaszkodhattak, megjegyezve, hogy az elmélet és a gyakorlat gyakran átfedi egymást.

A foglalkozásokon a hangsúlyt mindig a pontokban megjelölt témakörökre helyezik a szervezők, de a másik két területből is vesznek át szemelvényeket, hogy a jelenlévők ízelítőt kaphassanak a tanfolyam egészéről, valamint a kapcsolódási pontokból.

A következő – népzene és népdal – sorozatot januárra, a kézműves tematikát pedig tavaszra tervezik.