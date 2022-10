Hamarosan indul az Ennio Morricone-emlékturné

Ennio Morricone több mint ötszáz kottát írt a film- és tévéiparnak, valamint több mint száz komplett zeneművet komponált. 2014 és 2019 között 111 koncertet adott csak Európában, több mint nyolcszázezer fős nézőközönségének. Ennio Morricone 2019-ben, közvetlenül a színpadtól való visszavonulása után kezdett el dolgozni egy vadonatúj koncertprodukción, amelyben a legnagyobb klasszikus filmjeit elevenítette volna fel. A nagyszabású, látványos produkciót szimfonikus zenekar, kórus, illetve fia, Andrea Morricone vezénylésével mutatták volna be. 2020 közepére fejezte be az új műsor terveit, azonban a koncertet már nem élhette meg; július 6-án, 91 éves korában elhunyt.

Az Oscar-, Grammy- és kétszeres Golden Globe-díjas olasz zeneszerző családja nem hagyta, hogy a produkció a feledés homályába merüljön, és 2022-ben turné keretén belül színpadra állítja a koncertet. A magyar rajongók december 18-án 20 órakor a Papp László Budapest Sportarénában élvezhetik az Ennio Morricone-emlékműsort, melyet fia, Andrea fog vezényelni. A zenei élmények mellett soha nem látott felvételeket is bemutatnak a Maestróról munka, illetve interjúk közben.

„A sok kiváló producerből és műsortervezőből álló csapat nagyon keményen dolgozik a műsor számos elemének véglegesítésén. Már majdnem minden készen áll, és alig várom, hogy a show végre életre keljen néhány hét múlva Japánban, ahol megnyitjuk a turnét. Nagyon izgatott vagyok! Évekkel ezelőtt kezdtünk el dolgozni ezen a műsoron apámmal. Megtiszteltetés és egyben mélyen megindító élmény lesz rá és a fenomenális zenéjére emlékezni egy teljes szimfonikus zenekar és kórus vezetésével. Az elmúlt hónapokban nagyon koncentráltam, és azon dolgoztam, hogy a legjobb formába hozzam magam a koncertekre. Készen állok, és nagyon várom, hogy apámat a rajongóival együtt ünnepelhessem szerte a világon” – nyilatkozta a mester fia.

A jól ismert dallamokat a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar és a több mint ötven énekesből álló Kodály Filharmónia debreceni kórusa szólaltatja meg. A kórus jelenléte a produkcióban 2014-re nyúlik vissza, ugyanis a magyar Green Stage Production akkor kérte fel őket először, amikor még Ennio Morriconéval turnéztak.

A koncert itthoni szervezői a Green Stage Production és a Multimedia Organisation.

A Green Stage Production mottója: „Földünk védelme tudatos célunk, ezért az általunk rendezett koncertek, előadások megvalósításához szükséges energiafelhasználás adataiból kiszámítjuk az adott esemény ökológiai lábnyomát, hogy ezen számítások eredményeként annyi fát ültessünk hazánkban, amely a keletkezett ökológiai lábnyomot ellensúlyozni képes.”

Jegyek kaphatók itt, illetve a Tex országos jegyirodáiban.

Borítókép: Ennio Morricone (Fotó: Facebook)