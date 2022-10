Kalandos hétvége a nagycirkuszban

Graeser József, a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszakmai vezetője arról tájékoztatta az érdeklődőket, hogy a produkcióban többszörös cirkuszfesztivál-díjas művészek varázsolják el a közönséget.

Fellépnek például a 2016-os Dima karácsonya című műsor sztárjai, a Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál Ezüst Bohóc-díjas artistái, a Markin Family tagjai. Dmitrij Csernov, a világ egyik legjobb zsonglőrének produkcióját szintén több nemzetközi cirkuszfesztiválon díjazták, a Medel Family tagjai pedig Mexikó leghíresebb cirkuszi dinasztiájából származó két fiatal nővér, akik fogódzkodás nélkül lengenek a trapézon. A Kirichenko Acrobats tagjai ötvözik a tornából szerzett tudásukat, a cirkuszművészetet és a táncot, míg Wolfgang Lauenburger az ember és állat közötti szereteten, bizalmon és játékon alapuló kapcsolatot mutatja be tizenegy kutyájával. Ádám Rudolf lovaszsonglőr számmal lép porondra, Novákovics Noémi kötélszámában egy nő belső harcait jeleníti meg, Ádám Henrik pedig szédületes magasdrót-produkciójával szerepel az előadásban.



Fekete Péter végül elmondta, hogy Ukrajnából a háború kitörése után több száz artistaművész érkezett Magyarországra. Hat hónapja napi 100-150 ukrajnai menekültnek biztosít ellátást, ad munkalehetőséget, oktatást és az artistanövendékeknek gyakorlási lehetőséget a Fővárosi Nagycirkusz. Közülük többen a Melyiket a kilenc közül? című darabban fellépési lehetőséget is kapnak. – Ez az előadás azt is üzeni a világnak, hogy az orosz–ukrán háború ellenére a két nemzet művészei továbbra is tudnak együtt dolgozni – hangsúlyozta a főigazgató.

Borítókép: Jelenet az előadásból (Fotó: Mirkó István)