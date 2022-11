Észak-Afrikában turnézik a Maladype

Az 1983-ban létrehozott fesztivál az egyetlen afro-arab kulturális rendezvény a világon, amely a sokszínű művészi kifejezésmód és az újító színházi kezdeményezések számára nyújt nemzetközi platformot. A karthágói filmes napokkal egyidőben lebonyolításra kerülő változatos műfajokat kínáló (a prózától a mozgásszínházig, a klasszikus daraboktól a kortárs művekig) összművészeti esemény a résztvevők számára számos szakmai programot is kínál. A Tunézia fővárosában létrejövő seregszemlén idén negyven ország több mint száz produkciója mutatkozhat be harminc különböző helyszínen. Balázs Zoltán, a Maladype vezetője, a Gombrowicz-mű rendezője nem ismeretlen a tunéziai közönség és színházi szakma számára, hiszen a bukaresti Odeon Színházban jelenleg is nagy sikerrel futó Gardénia rendezése 2018. december 15-én már bemutatásra került az afrikai-arab régió legjelentősebb fesztiválján.

A Maladype észak-afrikai turnéja Algériában zárul, ahol december 21-26. között első alkalommal szerveznek nemzetközi színházi fesztivált. Az Észak-, és Nyugat-Afrikát összekötő kereskedelmi útvonal fontos központjában, Adrarban megvalósuló Sahara International Theatre Nights (Szahara Éjszakái Nemzetközi Színházi Fesztivál) programjába olyan előadások kaptak meghívást, amelyek egyedi látásmódjukkal és sajátos színházi nyelvezetükkel tűnnek ki a színházi produktumok sokaságából.

A forró sivatag történelmi városának különféle színpadain tizenhat ország mutatkozik be előadásaival. Okbaoui Cheikh, alapító-igazgató, a fesztivál részletes műsorfüzetét ismertető sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az idén első alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi színházi találkozó díszvendége a Maladype Színház lesz, aki adrari fesztiválszereplése előtt az algíri nemzeti színházban is bemutatja majd többszörösen díjazott Augusztus című produkcióját.

