Evangélikus ünnepi istentisztelet Petőfi keresztelésének 200. évfordulója alkalmából

Petőfi Sándor pontos születésnapja körül ma is folyik a szakmai vita, a keresztelési anyakönyv tanúsága szerint azonban az biztos, hogy a költőt a kiskőrösi ágostai hitvallású evangélikus templomban keresztélték meg 1823. január 1-jén. Ezért a keresztelés 200. évfordulója alkalmából, annak helyszínén ünnepi istentisztelettel csatlakozik az evangélikus egyház a Petőfi 200 elnevezésű országos rendezvénysorozathoz, valamint a kiskőrösi Petőfi-szilveszterhez.

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség Luther Márton téri templomában 2023. január 1-jén 10 órakor kezdődő istentiszteleten Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke hirdet igét, a liturgiában pedig Arató Lóránd, a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség lelkésze szolgál majd. Az istentisztelet részeként bemutatják a Petőfi Sándor kereszteléséről szóló eredeti anyakönyvet is, amelyet kétszáz éve őriznek a helyi evangélikusok.

Az istentiszteleten kívül az evangélikus egyház A mi Sándorunk – Petőfi az evangélikus oktatás útvesztőiben címmel időszaki kiállítást rendez az Evangélikus Országos Múzeumban. Petőfi kapcsolata az evangélikus egyházzal leginkább a családján és az iskoláin keresztül ragadható meg.

Az evangélikus gyűjtemény több alig ismert Petőfi-relikviát őriz. Közülük is kiemelkedik első fennmaradt verskézirata, A hűtelenhez, amelyet a selmeci líceum irodalmi önképzőkörének „érdemkönyvébe” írt bele. A kiállítás az ifjú Petőfit állítja a középpontba: azt a gyermeket és fiatalembert, aki néhol viszontagságos tanulmányokon, magánéleti megrázkódtatásokon keresztül jutott el odáig, hogy születése után kétszáz évvel is az egyik legmeghatározóbb magyar költő. A 2023. május 31-ig látogatható kiállítás hitelességét erősíti, hogy a múzeum éppen abban az épületben található, amely Petőfi idején a pesti evangélikus gimnáziumnak adott otthont.

Több kezdeményezéssel készül az évfordulóra a nagy múltú evangélikus nevelési-oktatási hálózat is. Azok az intézmények, amelyekhez volt valamilyen kötődése Petőfi Sándornak, önálló rendezvényeket terveznek, melyekről az iskolák honlapján lehet tájékozódni. A költő életéről az intézmények közreműködésével készült kisfilmet szintén 2023-ban mutatják majd be. Az országos evangélikus rajzpályázat jövő évi kiírásában az általános iskolai és középiskolai kategóriában is kiemelt téma lesz Petőfi Sándor.



Borítókép: Petőfi Sándor (Forrás: Wikipedia Commons)