„A túlhűtött folyadék” varázslatos világa

A XVIII. századtól a pécsi püspökség üveghutái váltak meghatározóvá a térségben, ezek köré irtástelepülések épültek Óbányán, Kisújbányán, majd Pusztabányán. Az iparág a XIX. század első éveiben indult hanyatlásnak, a hagyományokat az ajkai üveggyár vitte tovább. Az ősi fúvásos technikát ma már csak kevesen alkalmazzák hazánkban. Több ezer éves, kihalófélben lévő gyakorlatról van szó.

– A középkorban az üveget legtöbbször nem formába fújták, hanem szabadon alakították, ezért a régi tárgyak úgy szabályosak, mint egy emberi arc két fele – mondja Pattantyús Gergely. – A mostani, szabadon fúvott üvegek az „új középkoriak”. Nincs utólagos megmunkálás. Az üvegtárgy alján lévő szakítás, az úgynevezett köldök mutatja, hogy nem csiszolt szájú – ezek a nyomok és finom szabálytalanságok teszik egyedivé a tárgyat. Fújásukkor nincs merev cél, a mester úgy alakítja a poharat vagy palackot, hogy közben figyeli, nézi az arányait és a fejlődési lehetőségeit. Egy törvény van: nem szabad sietni, pontosabban lassan kell siet­ni. Lassan, de félve, lassan, de bátran. Ez a kiegyensúlyozott mozgás viszi a tárgykészítést egyfajta transzállapotba, akárcsak a táncban vagy a japán ecsetfestésnél, amikor már az izmok emlékeznek a mozgásra.

A különleges üvegkiállítás április 16-ig látogatható.





A kiállító művészek mindegyike kísérletező, újat kutató, ugyanakkor az üvegművészet hagyományaira is építő alkotó.

Dohnál Szonja tájékoztatása szerint Alexander Kirkeby dán üvegművész 2022-ben elnyerte a Creative of the Year címet, amely a hazájában zajló 3 Days of Design elnevezésű esemény legrangosabb elismerése. Kirkeby tárgyai magával ragadók, és meghökkentő hatással vannak az érzékszerveinkre. A kaliforniai George William Bell művei arra késztetik a befogadót, hogy nézőként párhuzamot vonjon a művészi folyamat és a tudományos kutatás között. Az absztrakció mintadarabjai című sorozatának darabjai a minta és a forma egymástól függő viszonyát vizsgálják. Telegdi Balázs Kozma Lajos-ösztöndíjas üvegművész, aki 2021-ben elnyerte a Stanislav Libensky-díj első helyezését. Wrapped Forms című, legújabb sorozata megmutatja, hogyan lehet az üveg különböző állapotait egyetlen tárgyon alkalmazni. Ezt az eljárást a kurátor úgy magyarázza, hogy a forró tárgy, a megfújt gömb felszínére üvegszálak kerülnek, amelyek vékonyságukból adódóan hidegen alkalmazhatók. A végleges formát hősokk és reduktív láng adja.

Az üveg változékonysága titokzatos. Pattantyús Gergely megfogalmazása szerint a változás állapotának megmutatása történik a folyékony, öntött üveg megdermedésével: plasztikus tárgyként áll, miközben átfolyik a fény rajta, a „túlhűtött folyadékon”.

Borítókép: Üvegkiállítás Veszprémben (Fotó: Laczkó Péter)