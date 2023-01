Meghalt Renee Walker megformálója, Annie Wersching

Negyvenöt éves korában rákbetegség következtében elhunyt Annie Wersching amerikai színésznő – jelentette az amerikai sajtó. A színésznőnél 2020-ban diagnosztizáltak rákot. Vasárnap reggel halt meg Los Angelesben.

Wersching legismertebb alakítása Renee Walker FBI-ügynök szerepe volt a 24 című sorozat hetedik és nyolcadik évadában,

valamint ő adta a Tess nevű karakter hangját a The Last of Us nevű videójátékban.

Annie Wersching első szerepe a Star Trek: Enterprise sorozatban volt. Később játszott a Harry Bosch, a Vámpírnaplók, valamint a Runaways című sorozatokban, és legutóbb a Star Trek: Picardban alakította Borg királynőt.

Borítókép: Annie Wersching 2009-ben (Fotó: Flickr/Kristin Dos Santos)