Közelebb a mindenség forrásához

A kreativitás időben és térben sem ismert határokat Kobza Vajk zenéjében, ahol kortalan párost alkotott a környezeti zaj a perzsa eredetű hangszerekkel. Az elmélyülést segítő háttérzenébe ugyanis megtévesztően autentikusan simult bele a koboz pengése és a perzsa dallamok is. Együtt pedig megteremtették azt a képzeletbeli tájat, amelyet Győrffy Ákos költő versei megidéztek. Kezükben a zene és a művészetek, ahogy a versek és a gondolatok is a hétköznapi mindenséget festik le, azokat egyetemes mivoltukban szemlélik saját leírásuk szerint. Most ennek a mindenségnek a forrásához nyúltak le Gázló című, első közös előadásukon a Magyar Zene Házában.

Belső világuk feltárásához közös szellemi és zenei utazást teremtettek verssel, úddal, kobozzal és környezeti zajok beemelésével.

Győrffy Ákos és Kobza Vajk crossover utazása empatikusan vonta be a közönséget. Az elektronikus ambiens hatások megnyugtató tájat festettek a koncertteremben, miközben az úd és a koboz vezette a képzeletüket a versek hangulatai és képei között. Kobza játékában érződött a nyugodt spontaneitás. Bevallása szerint is a pillanat teremtőereje, a rögtönzés az egyik alapja művészetének. Az európai zeneesztétika, az orientális játéktechnika, a kortárs kompozíciós technikák, valamint a régi korok hangzásvilága egyként élt a zenéjében.

A koncert folyamán egyre közelebb került a közönség a mindenség forrásához, ahogy a zenei folyamat is egyre konkrétabbá és archaikusabbá vált. Ebben a változásban tűntek elő Győrffy Ákos versei: a zene és a szöveg szerves kapcsolata nem volt kérdéses, hiszen a költő nemcsak saját verseinek előadásról gondoskodott, hanem az alattuk hullámzó hangszőnyegeket is ő tervezte. Ezt pedig megint csak rutinos előadóként tette, ugyanis egy évtizedig a Bajdázó zenekar tagja volt, ahol basszusgitáros-ütőhangszeresként, később „hangszőnyegfelelősként” működött közre. Most pedig saját zenekara, a Horhos lemezein dolgozik, 2022-ben jelent meg az Antennis című albumuk. Költőként eddig hét önálló kötete látott napvilágot, a legutóbbi A távolodásban címmel 2021-ben.

Visszatérve a produkcióra, az est két ízig-vérig művész közös és játékos utazása volt szavakkal és hangokkal átszőve. Az érdeklődőket pedig társsá fogadták a közel egyórás utazás alatt: felszálltunk lassan, messzire mentünk, majd visszatértünk a valóságba.

Borítókép: Győrffy Ákos és Kobza Vajk (Fotó: Havran Zoltán)