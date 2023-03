Ők nyerték idén az Arany Málnát

A tavalyi év legrosszabb filmjeit és alkotóit díjazták szombaton Los Angelesben. Az Arany Málna-díj győzteseit hagyományosan az Oscar-díj átadása előtti napon hirdetik ki.

A legtöbb negatív kritikát idén Tom Hanks kapta, aki nemcsak a legrosszabb mellékszereplőnek, hanem a legrosszabb mozis párosításért járó díjat is kiérdemelte. Az Oscar-díjas színészt két filmért is jelölték: az Elvisben az énekes kegyetlen menedzserét játszó Parker ezredesként és Pinokkióként is dobogóra került a legrosszabb mellékszereplők mezőnyében. Az erőltetett akcentusát kritizálták, ráadásul neki ítélték a legrosszabb képernyős párosítás díját is a szerepéhez viselt maszkja miatt.

Idén az Arany Málna-díj zsűrije önkritikát gyakorolt egy botrányos jelölés miatt. Egy tizenkét éves kislányt jelöltek korábban a legrosszabb színésznő kategóriában a Tűzgyújtó hősnőjének megformálásáért. John B. Wilson, a Razzie társalapítója utóbb bocsánatot kért Ryan Kiera Armstong gyerekszínésztől, levették a jelöltlistáról, hogy ne tegyék ki a gyereket lehetséges zaklatásnak, ami egy ilyen díj esetében előfordulhat. S hogy a jövőben elkerüljék a hasonló botrányokat, előírták a jelöléseknél a tizennyolc éves korhatárt.

A Marilyn Monroe-ról szóló életrajzi dráma, a Blonde a legrosszabb film és forgatókönyv kategóriában is győzedelmeskedett. A legrosszabb férfi főszereplőnek járó díjat Jared Leto kapta a Morbiusban nyújtott alakításáért. A film mellékszereplője, Adria Arjona, aki dr. Martine Bancroftot játszotta, ugyancsak a díjazottak között szerepel.

Idén két olyan filmet is csapnivalóan rossznak értékelt a zsűri, amelynek színészei a vasárnap éjjeli Oscar-gálán is szerepelnek a jelöltek között.

Az Arany Málna-díjas Blonde című film címszereplője, a kubai Ana de Armas esélyes a legjobb színésznő Oscar-díjára, illetve Austin Butlers Elvis Presley megformálásáért van versenyben a legjobb férfi színész díjáért – olvasható a VG cikkében.

Az idei Arany Málna-díj nyertesei:

A legrosszabb színész: Jared Leto (Morbius)

A legrosszabb színésznő: Arany Málna (a 12 éves gyerekszínész jelölése miatt)

A legrosszabb férfi mellékszereplő: Tom Hanks (Elvis)

A legrosszabb női mellékszereplő: Adria Arjona (Morbius)

Legrosszabb rendező: Machine Gun Kelly (más néven Colson Baker) és Mod Sun (Good mourning)

Legrosszabb film: Blonde

Legrosszabb forgatókönyv: Andrew Dominik (Blonde)

Arany Málna Megváltó díja: Colin Farrel (2004-től a legrosszabb színész jelöltjétől a 2022-es legjobb színész Oscar-díjának jelöltjéig)

Legrosszabb remake: Pinokkió

Legrosszabb képernyő kombó: Tom Hanks nevetséges akcentusa és latexszel teli arca

Az idei Oscar-gálát helyi idő szerint vasárnap este tartják a Los Angeles-i Dolby Színházban. A magyar közvetés éjjel fél tizenkettőkor kezdődik a vörös szőnyeges bevonulással, a ceremónia pedig hétfőn hajnali egy órától látható. Az amerikai filmakadémia díjaira a legtöbb, tizenegy jelölést ebben az évben a Minden, mindenhol, mindenkor című sci-fi kapta.