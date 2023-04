Vecsei H. Miklós csapata Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján, a KiégőIzzók csapatának élő, vetített díszletében, Koltay Szonja installációjával készítette el legújabb koncertszínházi előadását A kocka kibontása címmel. Az előadásban közreműködik továbbá Kiss Lóránd (fény) és Gál Máté (hang).

A kocka kibontása – Platon Karataev X Vecsei H. Miklós és a QJÚB plakátja Forrás: Kolozsvári Állami Magyar Színház

A színház, a zene és a performansz határterületein mozgó alkotócsapat minden tagja a maga szakterületének elismert művésze:

Hegedűs Bori – ének, Mihalik Ábel – dob, Frimmel Jakab – billentyű, elektronika, Paczári Viktor – basszusgitár, Ratkóczi Huba – szólógitár. Bemutatkozó előadásuk, Párbeszéd, sötétben címmel több mint ötven előadásnál és közel húszezer nézőnél tart 2021. júniusi bemutatójuk óta.

Új előadásukban a látványvilág, a zenei komplexitás és a fényművészet elemeit próbálták meg a lehető legkatartikusabb formában előállítani, hogy a két költőóriás életműve ne csak a szavak szintjén ragadjon meg emlékezetünkben.

„A nyelv titokzatos dolog. Mint a szem, vagy egy félbehagyott kézmozdulat. Ő is csak ennyit mondott: Boldogok, akik sírnak… És ez azóta kimeríthetetlen. Nem tudom értitek-e, de egyfajta anarchizmusról beszélünk, arról, hogy mindenkor újra semmit sem tudhatunk.”

A Platon Karataev Lev Tolsztoj karakteréről elnevezett zenekar 2016-ban alakult, Budapesten. Magyarországon telt házas koncerteken játszottak már az Akváriumban és az A38 Hajón is, míg külföldön felléptek többek között a Reeperbahnon és a Liverpool Sound City fesztiválokon is. Első lemezünk, a For Her (2017) a nemzetközi térképre is feltette a zenekart, dalaikat azóta is több milliószor streamelték a világ minden tájáról. A zenekar második, Atoms (2020) című lemezével ellépett az eddigi akusztikus iránytól egy hangosabb, grandiózusabb hangzás felé. Az album a legbelsőbb énünk kereséséről és minden megkérdőjelezéséről szól, a dalokban hol önmagunk felé zuhanunk, hol éppen attól távolodunk. Ezen a spirálon kering tovább az együttes januárban megjelent, Partért kiáltó című lemeze, amely víz, a hegy és az erdő szemével néz az emberre, és tovább bolyong a létezés magja körül. A zenekar már dolgozik a következő nagylemezén, amelyről néhány dal már a megjelenés előtt is elhangozhat a fellépések során.

A kocka kibontása című koncertszínházi előadásra jegyek vásárolhatók a színház jegypénztárában (hétköznap 10 és 14 óra között), valamint online a www.biletmaster.ro weboldalon.

Borítókép: Vecsei H. Miklós (Forrás: Kolozsvári Állami Magyar Színház)