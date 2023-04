Az ógörög eszmény szerint alakítják át a közoktatást

Végül így is, úgy is az adófizetők finanszírozzák a koncertet: nálunk az adójukból az állami támogatáson keresztül, máshol a megvásárolt jegyek útján. E kettő arányát nagyon nehéz jól megtalálni: pláne úgy, hogy közben teljesítményre is ösztönözzük a nagy állami költségvetésű intézményeket, hogy valóban erkölcsi kötelességnek érezzék az adófizetői pénz minél hatékonyabb felhasználását. Csák János kulturális miniszter úrral sokat beszélgetünk erről, és remélem, hogy sikerül megalkotnunk a magyar modellt.