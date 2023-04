Négynapos utazás a zene körül: érkezik a Budapest Ritmo

A Budapest Ritmo gyártásában készült zenei filmek és különleges zenei dokumentumfilmek szintén helyt kaptak a programban. Idén debütál például a Ritmo produkciójában Veni, azaz Szász Veronika zenéjére Regős Ábel koncepciója mentén készült kísérleti rövidfilm, az Újra meg újra, de 2022-ben készült filmetűdök is láthatók lesznek pénteken és szombaton a Toldi moziban. A koncertprogramot válogatott dokumentumfilmek egészítik ki: az érdeklődők a vásznon és élőben is betekintést nyerhetnek a Tamikrest vagy az észt folk világába. Látható lesz az iráni nők zenei lázadását vagy Cesária Évora életművét bemutató film is.

A Budapest Ritmo programja ITT érhető el.

Borítókép: BudaPesme zenekar (Fotó: Budapest Ritmo)