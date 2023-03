Megkezdődött a Bartók-tavasz

A nagyszabású művészeti seregszemle pénteki megnyitóján a Müpában Csák János egyebek mellett arról beszélt, számos olyan terület van, ahol a kulturális örökség megjelenik. A művészet, a tudomány, a vallás, a politikai filozófia mind olyan területek, amelyeket intézményi és családi keretek között is tovább kell adnunk.

A Bartók-tavasz programsorozatában láthatják a Ludwig Múzeum új kiállítását. Fotó: Havran Zoltán

A miniszter idézte Weöres Sándor gondolatát:

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.

Hozzátette: az a feladatunk, hogy szétszórjuk a magyar kultúra kincseit, mindenkinek mutassuk meg, milyen gazdagok vagyunk.

A miniszter fontosnak tartotta megjegyezni: a kultúra épít, bátorít és vigasztal. Erejét felismerve a magyar kormány az ország GDP-jének jóval nagyobb százalékát, több mint kétszeresét költi a kultúrára, mint az Európai Unió többi tagországa.

A magyar kormány óriási összegekkel támogatja a kultúrát, mert ezáltal közösségeket építhetünk, bátoríthatjuk egymást és – mint most a Ludwig Múzeumban nyíló Boris Lurie & Wolf Vostell – Művészet a soá után című kiállításon is megtapasztalhatjuk – vigasztaljuk a vigaszra szorulókat.

A Bartók-tavaszt harmadik alkalommal rendezik meg

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója arról beszélt a megnyitón, hogy a harmadik alkalommal megszervezett Bartók-tavasz Magyarország legnagyobb kulturális fesztiválja, amely a magyar zseni művészetét és életszemléletét, a bartóki örökséget kiterjesztve adja át a jelen és jövő generációi számára.

Több magyar alkotó előtt tisztelgünk különböző évfordulók alkalmából, hiszen száz éve született Ligeti György, 170 évvel ezelőtt Csontváry Kosztka Tivadar, kétszáz éve pedig Petőfi Sándor és Madách Imre. Ligeti művészetét nagyszabású koncerten, Csontváryét a Szépművészeti Múzeum által rendezett kiállításon, Madáchét Az ember tragédiája oratórikus bemutatója kapcsán ismerheti meg a közönség

– fejtette ki Káel Csaba, hozzátéve, az örökség felfedezése és megmutatása a mának azzal a tanulsággal is szolgál, hogy az innováció nemcsak technikai értelemben fontos, hanem a művészetek területén is. Ha jól használjuk, az újdonságok, ötletek, lelemények is emberközpontúvá teszik világunkat.