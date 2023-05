A magyar hard rock őrtüze

Honfoglalás

A Honfoglalás album 1984-es megjelenése talán már előrevetített valamit az együttes bő egy évvel későbbi visszavonulásából. Amelyben nem csupán a hanglemezgyár értelmetlen packázása játszott közre, hiszen az előző két album mindegyike elérte az aranylemezhez szükséges százezres példányszámot. A zenei trendek viszont megváltoztak. Ha ehhez hozzávesszük a zenészek egymáshoz való akkori viszonyát, még árnyaltabb a kép.

A kiadvány érdekessége vagy inkább furcsasága, hogy a korábbi törekvésekkel ellentétben egyetlen új szerzeményt sem tartalmaz.

Felfoghatjuk akár a Bencsik-korszak felé tett nagyvonalú adósságtörlesztésként is, ám ez önbecsapás lenne. A lényeg, hogy egy best of válogatásalbumról van szó, a régi felvételek újra rögzítéséről, immár Tunyó „saját” hangján. A megasláger Kétforintos dal is inflációkövetően aktualizálva, miszerint „’84-ben tíz forint ez a dal”. De a legfontosabb mégis csak az öttételes rockszvit, amely születésekor hat évvel előzte meg az István, a királyt, mégis csupán annak bemutatóját követően egy évvel jelenhetett meg hanghordozón. A korábbi szövegátírási kompromisszumok megkötése után és mellett (például a Rocktóber kontra Az út másik felén vagy a Pokolba tartó vonat helyett egyszerűen Vonat) most az egykori tagok, mint Vikidál, Bencsik és Cserháti közreműködéséhez is ragaszkodtak az illetékesek. Ilyen módon a Honfoglalás Újhaza tételét Vikidálra osztották, de Bencsik is gitározik egy jót a Harcok tételében, ugyanakkor Cserháti csupán a borítón szerepel. Így működtek a dolgok akkoriban.

A P. Mobil-életmű teljessé tételének érdekében a Honfoglalás album is kapott bónusz CD-t. Méghozzá mindhárom kislemezzel, valamint a rádiófelvételek – 4négy szám – hanganyagával, továbbá a Honfoglalás teljes tunyogis verziójával. Mindez feljavított hanggal, igényes booklettel, benne részletes ismertetővel, korabeli fotókkal, sőt Schuster Lóránt koncertnaptárának egy kifotózott szeletével is kiegészítve.

Idén ötvenéves a P. Mobil. Ideje, hogy a fiatalabb generációk, valamint a nem feltétlenül rockzenehívők is megismerjék, a három dupla albumon keresztül pedig megszeressék azt a zenekart, amely a magyar hard rock mai napig világító őrtüze.

Borítókép: P. Mobil-albumborítók (Forrás: P. Mobil)