Jön a fesztiválszezon, ennyivel drágulnak a belépők

A hazai fesztiválok költségvetését is érinti az energia drágulása és az infláció, valamint a munkaerő költségeinek emelkedése. Mindezek alapból húsz–harminc százalékos áremelést indokolnak, ami a kiadások fedezésére elegendő. Előfordulnak ennél jóval magasabb, még az ötven százalékot is meghaladó áremelések is a fesztiválpiacon, ezek mögött egyéni szerződések állnak – derül ki a VG összeállításából.

A legdrágább esemény a hazai piacon továbbra is a legnagyobb és jelentős nemzetközi vonzerővel rendelkező Sziget Fesztivál, ahol egy-egy napijegy 34–42 ezer forintba kerül. Bérlet 42 ezer forint alatt kapható a Strandra, az EFOTT-ra, a Bánkitóra, a Sopronfesztre, a Kolorádóra, a Fezenre és a SZIN-re is.

Nem fér bele a legdrágább Sziget-napijegy árába a bérlet az egyébként legalacsonyabb összegű, mindössze hétezer forintos napijeggyel látogatható Művészetek Völgyére, de a Fishing on Orfű és a Campus fesztiválokra sem. A Balaton Sound a legdrágább jeggyel és bérlettel látogatható vidéki nagyrendezvény.

Borsa Kata, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke szerint egyenletes a hazai fesztiváltérkép. Budapest és a Balaton kiemelt jelentőségű, de az időponttól és a megcélzott közönségtől is függ a siker. A zenei fesztiválok mellett is színes a hazai paletta, színházi és gasztronómiai fesztiválok sokaságával várják az érdeklődőket.