Kezdődik a 76. cannes-i fesztivál

A fesztiválnak ez évtől új elnöke van a német Iris Knobloch személyében, aki a WarnerMedia amerikai filmforgalmazó európai igazgatói székéből érkezett Cannes-ba, s számos hollywoodi sztárt köszönthet majd a vörös szőnyeg tetején, többi között az Indiana Jones és a sors tárcsája című film május 18-i világpremierjén a főszerepet alakító Harrison Ford oldalán Phoebe Waller-Bridge-et, Antonio Banderast, John Rhys-Daviest, Toby Jonest, Boyd Holbrookot, Ethann Isidore-t, Mads Mikkelsent és a film rendezőjét, James Mangoldot is.



Az Arany Pálma, a cannes-i fesztivál fődíja (Fotó: MTI)

Kedd este kezdődik a cannes-i fesztivál

A kedd esti nyitóünnepségen Michael Douglas tiszteletbeli Arany Pálmát vesz át életművéért, Martin Scorsese pedig a Killers of the Flower Moon című filmjét mutatja be május 20-án Leonardo DiCaprio és Robert De Niro főszereplésével, Pedro Almodóvar spanyol rendező május 17-én angolul forgatott új rövidfilmjével érkezik, Ethan Hawke-kal és Pedro Pascallal a főszerepben. Valamennyi nagy amerikai stúdió igent mondott Cannes meghívására, és a részvételi feltételeknek megfelelően először moziban mutatják be a versenyfilmjeiket, mielőtt még azok az interneten hozzáférhetővé válnak. Egyedül a Netflix vitatja ezt a szabályt, s így a platform által gyártott filmek nem indulhatnak az Arany Pálmáért.



Az amerikai versenyfilmek is hollywoodi sztárparádét ígérnek.

Todd Haynes alkotásának (May December) főszereplőiként Julianne Moore és Natalie Portman vonul fel a fesztiválpalota vörös szőnyegén, míg Wes Anderson Asteroid City című filmjével többek között Tilda Swinton, Adrien Brody és Margot Robbie oldalán érkezik majd a világpremierre. A fődíjért – amelynek sorsáról a Ruben Östlund kétszeres Arany Pálma-díjas svéd rendező vezette zsűri fog dönteni – 21 film versenyezhet, köztük ötnek a rendezője már legalább egyszer elnyerte az Arany Pálmát: a német Wim Wenders (Perfect days), az olasz Nanni Moretti (Il Sol dell'avvenire), a japán Koreeda Hirokazu (Szörny) és a török Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne), valamint a 86 éves brit Ken Loach (The Old Oak) kétszeres fődíjas.



A versenyben induló filmek harmadát, hét alkotást, női rendezők jegyeznek, amire még nem volt példa a seregszemle történetében.

Köztük van az elsőfilmes, 36 éves francia–szenegáli Ramata-Toulaye Sy (Banel és Adama), Catherine Corsini (A visszatérés), Catherine Breillat (A tavalyi nyár) és Justine Triet (Egy zuhanás anatómiája) francia rendezőnők, a tunéziai Kaouther Ben Hania (Olfa lányai), az osztrák Jessica Hausner (Club Zéro) és az olasz Alice Rohrwacher (La Chimera). Olaszországból egyébként még egy visszatérő rendező filmje is versenyez az Arany Pálmáért: a 83 éves Marco Belocchio Rapito címmel filmesítette meg Edgardo Mortara 19. századi zsidó gyermek történetét, akit titokban megkereszteltek és elszakítottak a családjától, hogy keresztényként nőjön fel. Visszatérő vendégként érkezik a versenybe a finn Aki Kaurismäki (Hulló levelek) is.



A koronavírus-járványt követően idén először térnek vissza a fesztivál más hivatalos programjaiba kínai és iráni alkotások, és a fesztivál történetében először fognak bemutatni egy mongol filmet.

Johnny Depp visszatérésével kezdődik a fesztivál

A fesztivál kedden este a Jeanne du Barry című francia romantikus történelmi film – versenyen kívüli – díszbemutatójával nyílik meg. A kosztümös filmdrámát Maiwenn rendezte, a főszerepet Johnny Depp alakítja. A 46 éves francia színésznő-rendezőnőnek ez a hatodik alkotása, ő játssza a film címszerepét is. A Jeanne du Barry XV. Lajos francia király utolsó hivatalos szeretőjének életéről, felemelkedéséről és bukásáról szól. A francia uralkodót alakító amerikai filmsztár oldalán olyan francia színészek láthatók, mint Pierre Richard, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud vagy India Hair.



Idén Magyarországot három rendezőnő képviseli a seregszemlén.

Buda Flóra Anna 27 című animációs filmje a rövidfilmes programban versenyez május 26-án, a válogatás zsűrielnöke Enyedi Ildikó, aki a május 27-i záróünnepségen nyújtja át az Arany Pálmát a legjobb rövidfilm rendezőjének, míg Elek Judit 1969-ben készült Sziget a szárazföldön című filmje a felújított alkotásokat bemutató Cannes Classics válogatásába kapott meghívást, a filmet május 18-án vetítik.



Borítókép: A cannes-i Fesztiválpalota lépcsőjére terítik le a vörös szőnyeget, a homlokzaton Catherine Deneuve (Fotó: MTI)