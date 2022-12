Indiana Jones visszatér

2023. június 30-án ugyanis úgy kerül a mozikba be az Indiana Jones történet ötödik része, hogy Ford digitálisan megfiatalítva játszhatja el a kincskereső szerepét. Igaz – tegyük hozzá gyorsan –, a filmben csak egy-egy jelenetben bukkan föl a hajdani Indi. A mozi nagyobbik része a nagyapai korban járó professzor kalandját meséli el.

A sorozat ötödik része egyébként a hatvanas években játszódik, hidegháborús szembenállás, egészen pontosan az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti űrverseny legforróbb éveiben. Az előzetes szerint azonban a múlt jelenné válik, s egy hajdani náci tiszt (Mads Mikkelsen) és egy modern gazfickó (Antonio Banderas) egy bizonyára mágikus erejű tárgyat próbál megszerezni. (Az előzetesben egy pillanatra feltűnik egy különös korong, amely az a híres és rejtélyes antiküthérai szerkezetre emlékeztet. Talán ez lesz a végzet tárcsája...)

Nem hiszek a varázslatban, de életemben néhányszor láttam olyat, amit nem tudok megmagyarázni

– szögezi le Indiana Jones, miután találkozott gonosztevőkkel.

Az öreg professzor ez alkalommal keresztlánya, Helena (Phoebe Waller-Bridge) segítségével lesz úrrá a nehézségeken.

Az író és rendező – aki korábban George Lucas és Steven Spielberg volt – most James Mangold. Spielberg és Lucas azonban nem marad ki a produkcióból, a The Guardian szerint gyártásvezetőként vesznek részt a munkában. És itt lesz velünk egy másik ikonikus alkotó: Az elveszett frigyláda fosztogatói óta minden Indiana Jones-film zeneszerzője, John Williams is vállalta az újabb felkérést.

A 80 éves Harrison Ford azt nyilatkozta, hogy A végzet tárcsája lesz az utolsó Indiana Jones-filmje.

Ám lehet, hogy a digitális technikák fejlődésével Ford bejelentése nem is lesz olyan fontos, ha a producerek folytatást akarnak…

Borítókép: Harrison Ford az Indiana Jones és a végzet temploma című epizódban (Fotó: Flickr)