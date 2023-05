A Senses fesztivál fókuszában a legkisebb korosztálynak szóló érzékszervi észlelésen alapuló előadások állnak. A színházművészet különböző formáin keresztül kicsik és nagyok, nézők és színészek együttesen újra felfedezik a színekkel, hangokkal, anyagokkal és mozgással tarkított jelképes világot. Az ebben a különleges kategóriában kimagasló produkciókat létrehozó művészek vallják, hogy a kreativitás és az alkotás nem kor, hanem kíváncsiság kérdése. Európa-szerte elterjedtek a korosztály számára rendezett művészeti fesztiválok, amik itthon még ritkaságnak számítanak. Mind a kísérő szülők, mind a színházi szakma számára kiváló lehetőség, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház jóvoltából meghívott neves nemzetközi alkotócsoportok munkáit megismerhetik. A korai fejlődési szakaszban lévő apró közönség pedig az elemi impulzusok által közösségi színházi élményben vehet részt.

Előadás négyéves korig

A fesztiválra érkezik Magyarországra az indiai Theatre I-Entertainment társulata: Színek című előadásukat négyéves korig ajánlják. Az egész világ színekkel teli: ezek a különböző színek, formák, mozdulatok és ritmusok alkotják a produkció vázát. A színészi játék interakcióra is lehetőséget nyújt, miközben különböző érzékszervekkel kapcsolatos alapismereteket is szerezhetnek a gyerekek. A Színek a társulat második, csecsemőknek szóló előadása. A társulat június 9-én két időpontban is színpadra lép a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházban.

Káprázatos labirintus

A svéd Dalija Acin Thelander táncjátéka vizuális elemekkel tarkított. A Káprázatos labirintus című előadás ideje alatt átadjuk magunkat a benyomásoknak, a ragyogásnak és a szépségnek. Az együttlét öröme, a sziporkázó, fantáziát és képzeletet megmozgató környezet felfedezésre inspirálja a játszó személyeket. Az Eötvös 10 Művelődési Ház színpadán három alkalommal is színpadra kerül június 9-én és 10-én.

Ritmusjáték

A holland de Stilte társulata Do-re-mi-ka-do című ritmusjátékával június 9-én és 10-én is varázsolja el a kétéves kor feletti nézőit az Eötvös 10 Művelődési Ház Kamaratermében. „A ritmusra ver a szív. Egy ütem mozgásba lendít minket, egy közös ütem, egy közös szív. Egy test ketyeg, egy száj zihál, egy has púposodik, egy tánclépés. Zenél minden, és minden párbeszéd. Kapcsot alkot táncos és egy zenész között. Do-re-mi-ka-do. Mi van? Mit jelent a jelen? Mi van ajándék a dobozban? A ritmus a zenében lüktet tovább, a hangszínekre bomlik, a mozdulat tánccá fodrosodik, és a kalandos történet végén kiderül, mi rejlik a dobozban. A játék öröme pedig a kis nézőket is becsalja a színházi térbe” – áll az előadás szinopszisában.



Vizuális előadás a legkisebbeknek

A Madam Bach társulat 1997-ben alakult, és 0–6 éves gyereknek szóló vizuális előadásaikkal szerte a világban turnéznak. Színházi produkcióik az érzékekhez szólnak, gazdag látványvilág, elragadó muzikalitás és költői szóhasználat jellemzi őket – olyan megfogalmazásban, hogy a gyermek könnyen otthon érezze magát. A Madam Bach előadásai gyakran más művészeti területre is elkalandoznak. A zene, illusztrált könyvek, workshopok vagy egyéb art projektek fejlesztik a kreativitást és felébresztik a kíváncsiságot, arra ösztönzik a nézőket, hogy a színházi élményen túl részt is vegyenek a játékban. A kreatív tanulás fontos része a munkájuknak. Az Itt vagy című előadás a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház színpadán június 10-én két időpontban is megtekinthető.

Mágikus utazás életünk korai szakaszába

Spanyolországból érkezik a Kolibri Színházba június 11-én a Teatro Paraiso társulata: Ablakok című, játékalapú előadásuk során a közönség egy olyan utazásra indul, amely az élet korai szakaszát idézi fel. Az előadás rendezője Jesús Nieto, művésznevén Onírica Mecánica. Költői-mechanikus-képzeletbeli világokat alkot, a meglepetések mestere. Munkái megmártóznak a közelmúlt emlékezetében és feloldódnak a technológiai asszociációkban. 14 éve kísérletezik családi közönségnek szóló előadásokkal, eredeti és innovatív előadásai több díjat is elnyertek.



Játék a kertben

A Belgiumból érkezett Theater de Spiegel Botanika című előadása csupa élvezet a szemnek, a fülnek, de legfőképpen a képzeletnek. Ebben a kertben az apró gyermekek egy kicsit felnőnek, szüleikkel vagy a kísérőikkel együtt ízlelgetik a zenét, kitapintják a mozgást vagy hallgatják képeket. Minden szemmagasságban más-más dolgot fedezhetnek fel. Akár ülhetnek, fekhetnek vagy mászhatnak is előadás közben. Az előadásra hat hónapostól kétéves korig várják az érdeklődőket június 11-én két időpontban is a Kolibri Színházban.



