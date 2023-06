A fertődi Esterházy-kastély Magyarország egyik legnagyobb és legszebb barokk-rokokó kastélya, amely idén is számos programnak ad helyet a Cziffra-fesztivál keretében. – Amit a császár megtehet, azt én is megtehetem – mondta egykor Esterházy „Pompakedvelő” Miklós, akinek a jelmondata tökéletesen leírja az eleganciát, arisztokrata ízlésvilágot, ami ma is belengi a kastély tereit, ahol a világhírű zeneszerző, Joseph Haydn dallamai csendültek fel egykor. Eszterháza – akárcsak a 18. században – ma is kulturális és zenei központ. Kiállítások, időszaki tárlatok és parkséták mellett koncertek, előadások folyton megújuló pezsgő forgataga várja az ideérkező vendégeket.

A Cziffra-fesztiválon új repertoárral lép fel a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta

Fotó: Cziffra-fesztivál

A Cziffra-fesztivál évek óta elkötelezett támogatója a jövő előadóművészi generációinak, nemcsak anyagi és erkölcsi elismerésekkel, hanem fellépési lehetőségeket és szakmai mentorálást biztosítva igyekeznek segíteni a tehetséges fiatalok kibontakozását.

A tehetséggondozás nagyon sokrétű vállalás, mi pedig arra törekszünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten ennek minél több aspektusát le tudjuk fedni

– fogalmazott Balázs János művészeti vezető egy interjúban a Cziffra-fesztivál egyik legfontosabb célkitűzésével kapcsolatban. A július 14-i koncerten is ennek az elköteleződésnek az eredményeit láthatja, hallhatja a közönség, hiszen ezúttal három ígéretes tehetségű fiatal muzsikus mutatkozik be: Rusvai Bence, Yang Sichen, és Nguyen Phan Minh Hoang.

A Sárik Péter Trió műsorán népszerű nemzetközi slágerek jazzfeldolgozásai hangzanak el. A produkcióban a trió Szőke Nikolettával Cziffra György bárkorszakát megidéző jazzdalokat állít színpadra, külön erre a koncertre összeállított, új repertoárral. Előadásuk révén a nézők egészen új szemszögből ismerhetik meg a közkedvelt dalokat, egyszerre kóstolhatnak bele a kortárs jazz, a popzene és az improvizáció világába. A fesztivál névadójának, Cziffra Györgynek a rögtönzéseihez hasonlóan ez alkalommal is a fellépő művészek szenvedélye, a pillanat ereje és a szabad örömzenélés tölti majd be a koncerttermet.

A háromnapos programsorozat az olasz klarinétművész, Maurizio D’Alessandro és Balázs János zongoraművész közös hangversenyével zárul.

A két nemzetközi hírű előadóművész először lép együtt színpadra. Művészi szemléletükben, életpályájukon közös a 19. századi komolyzenei örökség iránti elkötelezettség és szenvedély, valamint a korszak darabjainak újrafelfedezése. Ezen a nyári estén Weber, Burgmuller, Bassi, valamint Liszt és Chopin műveit hallhatja a közönség előadásukban, amelyek érzelemdús, virtuóz előadói attitűdöt igényelnek.

A márciusban debütált, Cziffra György életét bemutató új dokumentumfilmet idén nyáron három alkalommal is díjmentesen vetítik a fertődi Esterházy-kastélyban. A Cziffra100 – Tele van a két kezem boldogsággal című film a Nemzeti Filmintézet támogatásával jött létre Cziffra György születésének 100. évfordulója alkalmából, a világhírű zongoraművész sorsának és művészetének széleskörű megismertetése céljából, a művet Balázs János zongoraművész kalauzolásával ismerheti meg a közönség. A Petrovics Eszter rendezte filmben megszólal továbbá Balogh Kálmán, Cyprien Katsaris, Michel Sogny, Pápai Erika, Vásáry Tamás, valamint a nemrégiben elhunyt Szakcsi Lakatos Béla is. A 99 perces film gyártója a Szupermodern Filmstúdió, rendező és forgatókönyvíró Petrovics Eszter, producer Lajos Tamás, narrátor, szakértő és zeneszerző Balázs János. A vetítés díjtalanul látogatható mindhárom nap délután Fertődön.

A fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházában felcsendülő koncertekről, programokról, valamint a Cziffra-fesztivál egyéb aktuális eseményeiről a fesztivál honlapján és az Eszterháza.hu weboldalakon, illetve a Facebook-oldalon tájékozódhatnak.

Borítókép: A fertődi Esterházy-kastély idén is kiemelt helyszíne lesz a Cziffra-fesztiválnak (Fotó: Mirkó István)