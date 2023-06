Haspólóban, rózsaszín gitárral és spanglival állt színpadra, de beállva is profi koncertet adott

Vannak előadók, akik a gyűlöletből merítenek erőt, Machine Gun Kelly esetében ez különösen igaz: bár sok millió rajongója van a világ minden táján, legalább annyian utálják, mint szeretik. A sztár azonban beleáll a piszkálódásba, ha pózőrködéssel vádolják, akkor ő a rátesz egy lapáttal és szegecses övben, hidrogénszőke hajjal, festett körömmel és rózsaszín gitárral jelenik meg, mint tette azt tegnap este az első Magyarországi koncertjén.

Machine Gun Kelly Fotó: Bach Máté

Azt, hogy milyen elkötelezett rajongói vannak nálunk is, már kora este is érzékelni lehetett, hiszen már az előtte fellépő Iann Dioron is szép tömeg alakult ki. A Puerto Ricó-i rapper egy személyben illusztrálja a zeneipar jelenlegi átalakulását: háttér nélkül, teljesen egyedül állt színpadra, csupán egy fiatal srác kísérte kamerával a kezében, a hangszeres részek mind magnóról mentek. Szomorú, de logikus ez a rendkívül költséghatékony előadásmód, így teljes mértékben a saját kezében tartja a karrierjét, nem kell senkivel sem egyezkednie a stúdiózás és a turnészervezés ügyében és ami még fontosabb, nem kell négy felé dobnia a gázsiját, mint egy zenekar esetében, ami nem utolsó szempont egy olyan korszakban, amelyben a lemezeladásokkal már szemmel látható összeget aligha lehet keresni. Hangzás tekintetében az úgynevezett Soundcloud rapperek sorát erősíti, kemény basszusok és érzékeny, már-már kifejezetten emos szövegek találkoznak,

a dalai Lil Peep, de még inkább Juice WRLD zenei világát idézik, csak ő egyelőre jóval kevésbé sikeres náluk. Mondhatni szerencsére, hiszen az említett két előadó az elképesztő népszerűséggel járó összeget mind kábítószerekre költötte és huszonegy évesen mindketten meg is haltak túladagolásban, még a hetvenes évek rock ’n’ rolljában is magasabb átlagéletkort éltek meg a sztárok, mint ebben a műfajban, mondhatni a pop-kultúra legelátkozottabb stílusirányzatáról beszélhetünk.

Iann Dior Fotó: Bach Máté

A legtöbben azonban Machine Gun Kelly-re voltak kíváncsiak, a rajongók fanatizmusát illusztrálja, hogy bár csak félházat vonzott a zenész, a színpad közelében mégis úgy besűrűsödött a közönség, mintha minden jegy elkelt volna. Nem véletlenül, egy olyan jelenségről van szó, amelyet lehet szeretni vagy gyűlölni, de szó nélkül elmenni mellette lehetetlen. Az előadó sokáig csak egy volt, a számtalan fehér amerikai rapper közül, nem túl emlékezetes dalokkal, de jól érzékelhetően mindig is a rockzenei szcénába pozicionálta magát, többet lépett fel metal-, mint hip-hop-fesztiválokon. Aztán 2019-ben el is kezdett műfajt váltani, a Hotel Diablo című albumán az egyből szuperslágerré váló dalával, az I Think I’m OKAY-val lényegében kijelölte az új csapásirányt, a Yungbluddal és a Blink-182 dobosával, Travis Barkerrel rögzített dal a kétezres évek eleji pop-punk és emo világát idézte. A járvány alatt pedig azzal szórakoztatta magát, hogy gitárt ragadott, Avril Lavigne- és Red Hot Chilli Peppers-feldolgozásokat rögzített, végül pedig kiadott egy teljes albumot ebben a szellemiségben. A Tickets To My Downfall pedig akkorát robbant, hogy beleremegett a fél zeneipar, a lemezeladási listák első helyén nyitott és hirtelen megsokszorozódott az előadó közönsége is. Sokan mondták, hogy egyszerűen csak szerencséje volt és – mint a Disney+-on látható Machine Gun Kelly rózsaszín élete című dokumentumfilmből is kiderül – mindez rendkívül bosszantotta és semmi más nem izgatta, minthogy a következő lemeze is hasonló sikereket érjen el.