Mozgalmas nyári repertoárral ünnepel az Óbudai Társaskör

A júliusi hónap különlegessége a Liszt Ferenc Kamarazenekar, valamint Sárközy Lajos és zenekarának közös koncertje lesz a Társaskörben 5-én. Magyar népzenei inspirációk a klasszikus zenében, virtuozitás, szenvedély és karizma – egyszeri és egyedi előadásban, lazább szerkezetben csendülnek fel az ismert remekművek. A koncert címe: Magyaros. A programban Járdányi, Dohnányi–Sitkovetsky, Liszt–Wolf Péter, Kodály, Brahms és Csík Gyula művei hangzanak el.

Udvaros Dorottya, a Nemzeti Színház művésze. Fotó: Keresztesi Balázs

Éljen a színház és az irodalom!

A nyár, egyben a június utolsó nagytermi programja a színház és az irodalom előtt tiszteleg. Udvaros Dorottya lesz a háziasszonya az Éljen a színház és az irodalom! című estnek, melyen színpadra lép Fesztbaum Béla, Frankó Tünde, Hirtling István, Máté Gábor, valamint Szalai Kriszta és Cserna Antal. A program június 30-án 19 órakor kezdődik.

A riói strandoktól az éjszakai bárok hangulatáig

Latin-amerikai boldogság és édes melankólia – a mottója a Cafuné zenekar lemezbemutató koncertjének. Július 1-jén este nyolctól a Társaskör kertjében nemcsak idehaza, de másutt is ritkán hallható brazil zenékből adnak válogatást, a riói strandok és az éjszakai bárok hangulatát megidézve.

Fúziós cirkusz a jazz kedvelőinek

Július 7-én este a Liszt-díjas gitárművész, zeneszerző és pedagógus, László Attila legújabb formációja lép színpadra. A László Attila Fusion Circusban a billentyűs hangszereknél Oláh Tzumo Árpád, basszusgitáron Lattmann Béla, dobon Zombori Attila, trombitán Pecze Balázs, Lakatos „Soso” Sándor szaxofonon, Csapó Krisztián harsonán játszik.

Szerelem az operában – felnőttelőadás

Felnőtt nézőknek szól a Szerelem opera idején című produkció a FaReMiDo társulat interpretálásában július 14-én este nyolctól. A legszenvedélyesebb emberi érzés, a szerelem bemutatására az opera az ideális műfaj, a FaReMiDo előadásmódja azonban sosem szokványos. Monteverdi, Händel, Mozart, Donizetti, Bellini, Verdi és Puccini operáiból válogatnak.

Tárogató és kórusművek – a népzene és világzene estje

A Jó kör, jó helyen című sorozat következő alkalmával a jazz, majd a klasszikus után a népzene és világzene műfaj képviselőivel ünneplik a Társaskör 35 éves évfordulóját. Július 15-én a Népzenei Iskola együttese (Farkas Rózsa – cimbalom, György Mihály – gitár, Novák Csaba – nagybőgő), valamint Kiss Gy. László – tárogató, a Szent Efrém Férfikar, Herczku Ági és Nikola Parov ad koncertet.

Herczku Ági. Fotó: Földházi Árpád

A kávéházi cigányzenétől a klezmerig

Július 20-án a Budapest Bár érkezik Behumi Dóri, Frenk és Keleti András közreműködésével. Kávéházi cigányzene – jazz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve, elfeledett dallamokkal, régi dalok újragondolt változataival és új nótákkal várják a közönséget. A zenekar tagjai: Farkas Róbert (hegedű, gitár), Ürmös Sándor (cimbalom), Ökrös Károly (harmonika), Farkas Richárd (nagybőgő), Kisvári Bence (dob).

A Beatles ritkaságai élőben

Július 27-én este nyolckor a Beatles legjobb dalait szólaltatja meg a The Bits. Olyan ritkaságokat is, hallhat majd a közönség, amiket a legendás együttes soha nem játszott élőben. A The Bits 2022-ben bekerült a világ nyolc legjobb Beatles emlékzenekara közé.

Jegyek valamennyi szabadtéri programra online is beszerezhetők az Óbudai Társaskör honlapján.