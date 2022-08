A komolyzene védnökei

A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola végzős növendékeiből alakult meg 1963-ban meg a Liszt Ferenc Kamarazenekar, amely a hatvanéves fennállása alatt komoly nemzetközi hírnévre tett szert és a klasszikus zenei élet elitjének állandó szereplőjévé vált. Fél évszázados működésük során, először Sándor Frigyes, majd Rolla János vezetésével több mint ötven országba látogattak el, többek között felléptek a New York-i Carnegie Hallban, a tokiói Suntory Hallban, a Sydney-i Operaházban, a Buenos Aires-i Teatro Colónban, valamint a párizsi Théatre de la Ville-ben is.

Az együttes koncertmestere 2016 óta Tfirst Péter, s a formáció évről évre a világ legjelentősebb koncerttermeiben, elsőrangú szólisták közreműködésével lép színpadra, akik a nagyfokú precizitás, műfaji sokoldalúság és alkalmazkodóképesség miatt előszeretettel dolgoznak együtt a zenekarral. Várdai István csellóművész művészeti igazgatóként kapcsolódott be a szakmai felkészítésbe és művészi koncepció kialakításába 2020-tól.

A jubileumi évad igazi komolyzenei csemegét ígér a muzsika szerelmeseinek, szeptemberben három helyszínen is találkozhatunk a Liszt Ferenc Kamarazenekarral.

Szeptember 1-jén a I. Távol-keleti komolyzenei fesztivál nyitó hangversenyén játszik az együttes, mely fesztiválnak a Magyar Zene Háza ad otthont.

Ezt követően szeptember 3-án a fővárosi kulturális élet egyik legnagyobb közönségtalálkozóján, a Pozsonyi Pikniken, 14.30-kor könnyed klasszikus táncmuzsikával vár mindenkit a nagyszínpadhoz az együttes. Szentendrén szeptember 10-én, a Nyitott templomok hétvégéjén a Keresztelő Szent János-templomban a zenekar tagjai, Horváth Róbert, Kovács Attila, Németh-Izsák Ilona és Lukácsházi György Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Boccherini, Toselli és Weiner műveiből összeállított koncerttel készül a zenekar.

A jubileumi év alkalmából két, egymást követő bérlettel, négy-négy koncerttel kedveskednek a közönségnek.

A Zeneakadémiai-bérletben elsőként a zene világnapján, október 1-jén Várdai István csellóművésszel igazi bravúrra készül a zenekar, ugyanis két Haydn-remekművet és művészeti igazgatójuk vezényletével, Beethoven monumentális Eroica-szimfóniáját szólaltatják meg. A második, november 9-i koncerten felcsendül többek között a Kis éji zene, valamint először lép fel Budapesten az együttes angol vendége, Benjamin Grosvenor is. A bérlet harmadik, december 4-i koncertjén egy új és két örök érvényű klasszikus művet is bemutatnak: a vendég hegedűművészük, Liza Ferschtman szólójátéka a Hartmann-versenyműben és a Beethoven-hegedűversenyben felejthetetlen élményt ígér a közönségnek. A Zeneakadémia-bérlet záró hangversenyére az utóbbi évtizedek legismertebb fuvolaművészével, Emmanuel Pahud-vel készülnek 2023. január 16-án, mely koncerttel kezdi a zenekar a megalakulásának hatvanadik évfordulóját ünneplő, kiemelt rendezvények sorát is.

Az együttes új bérletében 2023 februártól egészen májusig kínál koncerteket. Február 4-én, április 23-án és május 19-én a Zeneakadémián adnak koncertet.

Március 14-én igazán különleges élménynek ígérkezik a Müpában tartandó esemény, hiszen A zene öröm veled című születésnapi meglepetéskoncerttel készül a kamarazenekar.

További információt a hangversenyekről a Liszt Ferenc Kamarazenekar honlapján olvashatnak.