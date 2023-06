Tudományos vetélkedőket vetít öt héten át az M5 csatorna

A DUE Médiahálózat több éve szervez edukatív teszteket a legkülönbözőbb témákban, jellemzően a 14–20 éves korosztályt célozva. Eddig több mint félmillióan vettek részt a játékokban, ezek során a fiatalok számot adhattak a tudásukról és készségeikről többek közt pénzügyi, agrár, filmes és bűnmegelőzési kérdésekben, de felmérték az ismereteiket a KRESZ-ről, a rendszerváltás eseményeiről, sőt három alkalommal az intelligenciaszintjüket is megmérhették. Az eredmények sokat segítettek abban, hogy a médiahálózat átfogó képet kapjon a Z generációról.

E korosztály legutóbb, azaz 2023 tavaszán öt témában adhatott számot tudásáról.

A Nagy magyar filmteszt diákoknak versenyt azzal a céllal indították, hogy a fiataloknak szórakoztatva adjanak képet és tudást a magyar filmekről, sorozatokról, alkotókról.

A Nagy magyar fociteszt diákoknak játékot Hidegkuti Nándor legendás labdarúgó tiszteletére hozták létre. A Nagy diák bűnmegelőzési teszttel az iskolán belüli erőszak megakadályozását tűzték ki célul. A Nagy diák pénzügyes teszt annak érdekében zajlott, hogy felhívja a figyelmet a veszélyekre, emellett segítsen tudatos pénzügyi döntéseket hozni. A Nagy diák KRESZ-teszt a biztonságos közlekedést népszerűsítette.

Az öt verseny döntőjét Budapesten, az UP Rendezvénytérben, egy-egy nagyszabású kvízműsor keretein belül rendezték meg. Az izgalmas vetélkedőket népes közönség előtt, nagy stábbal rögzítették, és a végeredményt most a televízióban is mindenki láthatja.

Az M5 kulturális csatorna ugyanis június 26-tól minden hétfőn 19 órától műsorára tűz egy-egy döntőt eszerint:

Június 26., 19 óra Nagy magyar filmteszt diákoknak,

Július 3., 19 óra Nagy magyar fociteszt diákoknak,

Július 10., 19 óra Nagy diák bűnmegelőzési teszt,

Július 17., 19 óra Nagy diák pénzügyes teszt,

Július 24., 19 óra Nagy diák KRESZ-teszt.

Borítókép: DUE.hu