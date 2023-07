Mint írják, tizenkét év után tér vissza a debreceni Nagyerdőre Marcus Füreder, azaz Parov Stelar. Az 1920-as évek jazzhangzását, elektronikus zenével vegyítő „electro swing” stílus elsőszámú úttörője zenekarával, július 21-én érkezik a Campus fesztiválra. Ausztria legismertebb művészének külföldi karrierje Magyarországon indult el, 2011-ben már a fesztivál nagyszínpados fellépője volt.

Közönség a Campus fesztivál második napján Debrecenben, 2022. július 21-én. Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

A német sztár DJ és producer, Robin Schulz, valamint a sanzon, a jazz és a soul stíluskeverékében utazó francia díva, ZAZ is az idei fesztivált erősíti. Schulz július 20-án, ZAZ 22-én érkezik Debrecenbe.

A Campuson lép fel André Tanneberger – ismertebb nevén: ATB, a német DJ-fenomén, aki a 90-es évek óta tartozik a nemzetközi elektronikus zenei szcéna elitjébe. Jön az egyik legőrültebb rapper, az észt Tommy Cash, a pszichedelikus rock, a blues és a techno atmoszféráját ötvöző angol Kerala Dust, valamint a dance-díva Minelli, aki 2021-ben a „Rampampam” című slágerével iratkozott fel a nemzetközi dance listákra.

Az olyan hazai fesztiválkedvenceket, mint a Tankcsapda, Majka, a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, ByeAlex és a Slepp, a 30Y és a Road már mindenki ismeri.

Az eddigieknél jobban érdemes odafigyelni az elmúlt néhány évben feltűnt olyan új titánokra, mint Azahriah, Carson Coma, Dzsúdló, Elefánt, Krúbi stb. A Campus idén is teret enged számos izgalmas, feltörekvő tehetségnek.

Nem csak zene

A jubileumhoz méltó módon idén minden eddiginél komolyabb művészeti programkínálat lesz a Campus fesztiválon. A Performansz Placcon tánc- és mozgásművészeti, akciószínházi előadásokat láthatnak a Forte Társulat, a Lobotomia Collective és a Modern Tánc-Játék Stúdió közreműködésével. A szokásos, látványos utcaszínházi felvonulás (Ars Sol Luna) idén új attrakciókkal egészül ki, több speciális jármű, óriásbábok, artisták, mutatványosok kísérik majd a menetet.

Az európai hírű lég- és kortárs táncművész, a szlovák Ariadna Vendelova minden este egyedülálló bemutatót tart – a levegőben lógva.

A fesztiválterületen egész nap zajlik az élet, érdemes nagyon korán érkezni. A Campus egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező programhelyszíne a Civil Falu. Mintegy ötven civil szervezet és intézmény mutatja be tevékenységét Debrecenben, az érdeklődők fontos társadalmi ügyekkel ismerkedhetnek meg. A Civil Falu Agóráján élő podcast beszélgetések lesznek, olyan élő televíziós legendákkal találkozhatnak az érdeklődők, mint Juhász Előd, Dévényi Tibor, Endrei Judit, Horvát János, Kaplár F. József és Egri János.

Ugyanitt rendezik be Magyarország egyik legnagyobb játszóházát: a Campus Kid & Art Zónában interaktív játékok, látványosságok, gyerekprogramok százai várnak a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkit.

Minősített fesztivál

A Campus múltjára visszatekintve látható, hogy a fesztivál évről évre erősebb kulturális színezetet kapott.

2017-ben nemzetközi szintű elismerésben részesült, a legkomolyabb európai minősítő szervezet, az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) a legmagasabb szintű minősítést adta a debreceni rendezvénynek.

A Campus fesztivál a statisztikái és eredményei alapján bekerült az öt leglátogatottabb magyar könnyűzenei fesztivál közé, a Google keresési trendek toplistáján „Az év eseményei” kategóriába is bekerült.

A 2023. július 19-én kezdődött jubileumi rendezvény négy este páratlan nagyerdei környezetben, az ország legjobban felszerelt és legárnyékosabb fesztiválhelyszínén várja majd a látogatókat. A Campus ma már Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseménye, amelyre az indulásakor 27 ezren, tavaly összesen 116 ezren látogattak el.

KEEP az Egyetem Téren: fókuszban a középiskolások

A hazai fesztiválkínálatban a Campus a családias jelleg mellett a Debreceni Egyetem jelenléte miatt is egyedi. Az intézmény számára a tudomány népszerűsítése mellett a leendő egyetemisták elérése, a kapcsolatépítés miatt is fontos a rendezvény.

A 2023-as eseményen mutatja be az egyetem a középiskolásoknak szóló új, egyetemi előkészítő programját, a KEEP-et, amivel a továbbtanulás előtt állókat szólítja meg az intézmény.

Az Egyetem Téren egyebek mellett mindent lehűtenek folyékony nitrogénnel, amit lehet. VR-szemüvegen keresztül mutatják be a Földet és a Naprendszert. Az orvostudományi és egészségügyi standoknál egy egyszerű mintavétel után kiderül, hogy milyen baktériumok élnek a mobiltelefonon.

Színes programot kínál idén is az egyetemi színpad, ahol szó lesz egyebek mellett az internetes és iskolai zaklatásról, a drog- és alkoholfogyasztás jogi következményeiről is. A vendégek között szerepel Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos és Lenner Ádám agrár-youtuber, itt találkozhatunk Márkó és Barna Síkideg podcastjával, valamint a Dumaszínház előadóival. Az estére tábortüzes hangulatba öltöző színpadon fellép Karácsony János, Szakács Gergő, Járai Márk, Henri Gonzo, Németh Juci és G. Szabó Hunor, Kollányi Zsuzsi és a Tóth Vera Quartet is.

Magyarország legjobb női hangjai Debrecenben

Az idei Campus fesztiválon olyan fantasztikus női előadók lépnek fel, mint Agata Angilella (Damara), aZorka, Balázs Klári, Bocskor Bíborka (Magashegyi Underground), Csányi Rita (The Anahit), Erdős Fruzsi, I am Soyuz, Jéger Dorka, Kollányi Zsuzsi, Lábas Viki (Margaret Island), Major Dorci & Végh Janka (Pandóra Projekt), Nagy Bogi, Németh Juci, Nótár Mary, Ohnody, Paulina, Péterfy Bori, Saya Noé, Schoblocher Barbi (Blahalouisiana), Sisi, Solére, Szczuka Panka (Flanger Kids), Tímári Lotti (Nanana) és Tóth Vera.

A változatos zenei paletta garantálja, hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő programot.

A fesztivál csütörtöki napját és egyúttal a METAL-SHEET Nagyszínpadot a Margaret Island zenekar nyitja Lábas Vikivel az élen.

Egy másik kivételes tehetség, aki a debreceni Campus fesztivál szombati napján is színpadra lép, Schoblocher Barbi, a Blahalouisiana énekesnője.

A debreceni születésű, Fonogram-díjas magyar énekesnő, Balázs Klári is elengedhetetlen fellépője a fesztiválnak. Az örök klasszikusok közé tartozó Korda György és Balázs Klári párosa is ott lesz a Campuson. A duót június 22-én, szombaton a BMW Színpadon láthatja a közönség.

Rocklegendák és legendás zenekarok a Campuson

A szervezők nemcsak a jelen és jövő tehetségeire gondoltak, hanem a hazai rockzene nagy legendáit is elhívták Debrecenbe, hogy a nagy klasszikusokat is megismerje az új generáció. A négy nap alatt többek között fellép a magyar gitárkirály, Tátrai Tibor vezette szupergroup, a Godfater zenekar.

A magyar beatkorszak egyik legnagyobb zenésze, az egykori Illés-együttes oszlopos tagja, zeneszerzője és szövegírója, Bródy János, alias Tini is fellép a Campus színpadán. A magyar rockzene egyik legnagyobb hatású zenekarának énekes-gitárosa, Karácsony János is eljön a jubileumi fesztiválra, hogy berobogjon a színpadra a legendás gőzmozdony és zakatoljanak az LGT-slágerek.

A legendás Fekete Bárányok fesztivált nem csak Tátrai Tibor idézi meg, ott lesz az egykori rendezvény egyik fő fellépője, a Beatrice is. A blues műfaját Deák Bill Gyula és Takáts Tamás képviseli.

Az dark zene egyik kultikus zenekara, az F.O. System idézi meg a régi Fekete Lyuk-béli undergound koncerteket, valamint Vágtázó Halottkémek fog tartani egy stílusokon átívelő etnopunk, sámánpunk és mágikus népzenei rituálét. Az alternatív zene ikonikus alakja, az URH és a Kontroll Csoport frontembere és szövegírója, Müller Péter Sziámi és barátai fogják bemutatni a hazai underground zene fénykorát.

A hazai kemény műfaj úttörője és emblematikus alakja, Paksi Endre és a legendás Ossian zenekar is elhozza szegecsekkel fémjelzett heavy metal alapvetéseit a rockrajongók legnagyobb örömére.

Fiatal, feltörekvő tehetségek a Campus fesztiválon

A fesztivál folytatja hagyományát, és ismét teret enged a hazai könnyűzenei szcéna legizgalmasabb feltörekvő tehetségeinek. Itt találkozhat a közönség többek közt a TikTok-sztár Csányi Rita vezette The Anahi csapattal, valamint Nagy Bogival, akit már egészen kislány korában, számos tehetségkutatóból ismerhetett meg az egész ország. A férfi előadók közül ottlesz a budapesti rapper Co Lee és Young B!te is. A tehetségkutatós srácok csapatát erősíti Mehringer és zenekara is.

Kényelmi szolgáltatások, biztonság

A fesztivál területe idén is készpénzmentes, a pultokban és a kereskedőknél bankkártyával, illetve erre a célra feltöltött fesztiválkártyával lehet fizetni.

A rendezvényhelyszínek befogadóképessége korlátozott, ezért a biztonsági előírásokkal összhangban az adott helyszín maximális kapacitásának elérésekor korlátozhatják a szervezők az oda történő bejutást.

A Campus fesztiválról további információk az esemény hivatalos oldalán és közösségi oldalain olvashatók.