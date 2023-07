Ha mi nem keltjük életre Hunyadi hőstetteit, akkor mások sem teszik

– Nem hiszek a véletlenben vagy a szerencsében; lehet, valóban sorsszerű, hogy pont egy erdélyi színész játssza Hunyadi Jánost – mondta a Demokratának adott interjújában Kádár L. Gellért, aki a kiemelkedő hadvezér Hunyadi Jánost játssza majd A holló felemelkedése című sorozatban, amely Bán Mór könyvsorozata alapján készül. Az erdélyi színész elárulta, valójában nem is ő jelentkezett a szerepre, hanem az alkotók által készített adatbázis alapján választották ki őt is. „Szóltak, hogy szeretnének tőlem anyagot kérni, majd személyesen is próbát kellett tennem. A versenytársaimmal szemben, akik Magyarországon népszerű színészek, talán éppen az volt az előnyöm, hogy nem tudták, ki vagyok, és nem tartottak annyira veszélyesnek. Én pedig megőriztem a hidegvéremet, és sikerült, hiszen úgy jöttem Pestre, hogy én leszek Hunyadi” – mondta Kádár L. Gellért, hozzátéve: amint megkapta a szerepet, felmondott a marosvásárhelyi színházban és felköltözött Pestre.

Rujder Vivien és Kádár L. Gellért

A legendás hadvezér, a nándorfehérvári diadal hősének szerepébe bújni nem volt egyszerű dolog, a forgatást féléves felkészülés előzte meg, melynek során a művésznek meg kellett tanulnia lovagolni és harcolni is. Az első forgatási napon megdöbbentette a sokaság, meg kellett szoknia a stábot és a kamerát.

– Később szinte észre sem vettem azt a pontot, amikor átlendültem a személyemen, és hirtelen Hunyadivá váltam. Kellett idő, hogy megszokjam a lényét, és otthonossá váljon bennem – árulta el Kádár L. Gellért. A „Hunyadivá válás" részeként idegen nyelveket is tanulnia kellett, hiszen, mint mondta, Hunyadi mindenkihez a saját nyelvén szólt, így hatalmas kihívásnak érezte, hogy minden nyelven a karakter szempontjából hitelesen nyilvánuljon meg. Ez a valóságban is így volt: Hunyadi több nyelven beszélt, a maga korában óriá­si elmének számított, mindezt úgy, hogy írni és olvasni sem tudott – tette hozzá.

Kádár L. Gellért a filmmel kapcsolatos társadalmi elvárásokkal is tisztában van. Mint mondta:

Hunyadit még nem formálta meg senki. Érdekes belegondolni abba, hogy a fiatal nemzedékek velem fogják azonosítani Magyarország egyik legnagyobb hadvezérét.

A színész hozzátette, nagyon jó csapat készíti a filmsorozatot, a nemzetközi társalkotóknak is az a céljuk, hogy a lehető legjobbat hozzák ki ebből. – Mindenki érzi az elvárások súlyát, mindenki érzi, hogy a világ általunk fogja megismerni Hunyadit, és bízunk benne, hogy kiderül, Hunyadi nemcsak a magyarok hőse, hanem egész Európáé – mondta. A Rise of the Raven (A holló felemelkedése) című film ugyanis nem csak Magyarországnak készül, hiszen, mint Kádár. L. Gellért mondta, kevés nemzet tudja, mi mindent áldozott fel Hunyadi az országért, Európáért, és mi történt Magyarországon 1456-ban. Minderre akkor ébredt rá, amikor az olasz színészekkel dolgozott: „Szóba került Hunyadi személye, és kiderült, hogy semmit sem tudtak róla. A törökök noha másképpen tekintenek rá, ismerték, a török nyelvben szokták is azzal fenyegetni a rossz gyerekeket, hogy elvisz Hunyadi János!" – idézte fel.

– Ennek a sorozatnak nemcsak az a lényege, hogy kiért szól a harang és mekkora hős volt Hunyadi – merthogy az volt, persze –, hanem arról is, hogy küzdött, és sikerült neki a lehetetlen. Képes volt véghez vinni a lehetetlent, és szerintem a jelenben nekünk, magyaroknak, valamint a többi nemzetnek is éppen ezt üzenheti, hogy hit és célok nélkül nem érdemes élni – fogalmazott a hadvezért megformáló színész. Hozzátette:

Hunyadi a maga módján rengeteg nemzetet, egy egész világot egyesített egy célért, és kissé ez történt a sorozat esetében is. Ha mi nem keltjük életre Hunyadi hőstetteit, akkor mások sem teszik. Színészként ezért küzdök nap mint nap én is, a magam eszközeivel.

