A Hagyományok Háza folkudvarral vesz részt a Double Rise fesztiválon

Ma kezdődik a Double Rise Torockón

A torockói Double Rise fesztiválon a Hagyományok Háza folkudvarral várja az érdeklődőket idén is csütörtöktől szombatig.

Az udvar két házigazdája Berecz István és Kacsó Hanga Borbála. Hozzájuk csatlakozott a Tokos Zenekar, akik a talpalávalót szolgáltatják a táncoktatáshoz és táncházhoz.

– Igazi újdonság a 25. Szent István-napi néptánctalálkozó külföldi és Kárpát-medencei táncegyüttesek estje közös vonulással, tánckavalkáddal és gálaműsorral. Ennek a programnak a hagyományos helyszíne Kolozsvár és környéke, de idén a néptánctalálkozó Torockóra is kilátogat – mondta Tóth Katalin kulturális szervező.

Népzenei különlegességekkel készülnek a folkudvar házigazdái (Fotó: Hagyományok Háza)

Koncertek és táncház hajnalig

Pénteken a mexikói Maceu néptáncegyüttes és a görög Assiros néptáncegyüttes vendégeskedik a folkudvarban. – E különleges eseményt a kolozsvári Szarkaláb Kulturális Egyesületnek és a Szarkaláb Néptáncegyüttesnek köszönhetjük – hangsúlyozta a szervező. De visszatérő fellépők is színesítik a műsort, így a csütörtöki nyitóestén a Parno Graszt zenekar, a szombati záróesten pedig a gyimesi vendégekkel kiegészülő Csángálló Zenekar muzsikál.

– Szintén visszatérők az adatközlő népzenészmestereink Magyarlapádról, Kalotaszegről és Szászcsávásról. Tőlük tánc- és énekoktatásokon leshetjük el a generációról generációra öröklött tudásukat – folytatta Tóth Katalin.

A népi kultúrára nevelés fontossága

A koncertek és a táncház mellett számos kézműves foglalkozáson is részt vehetnek a látogatók. Emellett játékos vetélkedőre, a folkkvízre is be lehet nevezni.

– A táncos mesterkurzus a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes vezetői, Deffend Irén és Bordás Barnabás vezetésével a haladó szinten táncolókat szólítja meg, viszont lesz kezdő szintű táncoktatás is – ismertette a kulturális szervező.

Borítókép: Pillanatfotó a torockói Double Rise fesztiválról (Fotó: Hagyományok Háza)