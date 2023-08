Alkotók klubja: fotósorozat mutatja be a hazai táncélet kiválóságait

Fotósorozatban mutatja be a magyar táncélet meghatározó személyiségeit a Nemzeti Táncszínház. A kampány célja felhívni a figyelmet azokra a táncművészekre, koreográfusokra, együttesvezetőkre, akik kiemelkedő szerepet töltenek be a magyar táncéletben.

Az alkotók klubjában most helyet kapott Zsuráfszky Zoltán és felesége, Zs. Vincze Zsuzsa is, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes (MNTE) vezetői is, akik már 22 éve töltik meg műsoraikkal a Nemzeti Táncszínházat.

Zsuráfszky Zoltán Kossuth- és Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, már 1975-től a Magyar Állami Népi Együttes táncosa, szólistája, tánckarvezetője volt, 2007-től az egyesített Honvéd Táncszínház, 2012-től az egész Honvéd Együttes művészeti vezetője, mely 2014 óta Magyar Nemzeti Táncegyüttes néven működik.

A Harangozó Gyula-díjas Zs. Vincze Zsuzsa szintén a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tánckarvezetője, művészeti főmunkatársa, szakmai vezetője, de forgatókönyvíró- dramaturg, koreográfus, de jelmeztervezőként is tevékenykedik.

A MNTE meghatározó vezetői és művészei mellett ezen a héten Solymosi Tamás balettművész, balettigazgató, balettmester és koreográfus, érdemes és kiváló művész, a Magyar Nemzeti Balett balettigazgatója portréja is bekerült az Alkotók klubjába.

Borítókép: Zsuráfszky Zoltán (Fotó: Kállai Márton)