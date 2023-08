Egyet mondok, akkor fesztivál

Harmadízben rendezik az EgyFesztet, s az Erdélyi Hagyományok Háza idén is aktív résztvevője – Folkudvarával – a jeles eseménynek. Az EgyFeszt összművészeti fesztivál kulturális programjainak java részét Gyergyószentmiklóson, a turisztikai programokat pedig a környező településeken is tartják. Idén tizenkét udvarral várják a vendégeket, a Folkudvarnak a Szilágyi vendéglő ad otthont – számolt be róla Antal Csanád.

Gyermekek egy korábbi EgyFeszt rendezvényen Gyergyószentmiklóson (Forrás: Nagy László/EgyFeszt)

– Az aktuális programsorozat tömörebb, de egyben tarkább; a magunk részéről híven folytatjuk a bevált szervezőhagyományainkat – írja a kulturális szervező. Mint ismert, csütörtöktől vasárnapig tart a fesztivál, s a közel harminc program között minden nap tartogat igazi meglepetéseket. A gyerekeknek szóló előadások, foglalkozások, táncházak nyitják a napot, s olyan neves fellépőket üdvözölhetünk, mint a Kaláka Együttes és a sepsiszentgyörgyi Folker Együttes.

– A néprajzi előadásokra külön felhívom a figyelmet: gyergyói adatközlők látogatnak el a fesztiválra, s páratlan tánc- és zenetudásukat osztják meg az egybegyűltekkel

– sorolja a programokat az Erdélyi Hagyományok Háza kulturális szervezője.

– Minden találkozó legvártabb eseményei az esti koncertek. Csütörtökön a Karmazsin Népi Együttest szólítjuk színpadra a Bagossy Brothers Company tagjaival, s minden bizonnyal egy örömzenének lehetünk részesei. Pénteken a figyelem a Góbé Zenekarra irányul, szombaton pedig Szalonna és Bandája kerül az események középpontjába. Vasárnap Tcha Limberger, a vak belga szintó cigány hegedűs érkezik hozzánk. A művész külön figyelmet érdemel, mivel számos, mint például a török, a görög, a román, a belga zene kiváló előadója. A magyar népzenével több éve foglalkozik, így a kalotaszegi hagyománynak is kiváló ismerője, de a magyar nóták sem állnak tőle távol. Érdeklődését látva azt tanácsolták neki, hogy akkor fogja igazán megérteni a magyar népzenét, ha a nyelvet is elsajátítja. Nem habozott, megtanulta a nyelvünket. Ezúttal a Tokos Zenekarral lép a közönség elé – írja programkínálójában a csíkszeredai kulturális szervező. Antal Csanád ízelítőjében egy kis színes programra is felhívja a figyelmet: