Egy fesztivál, amelynek lelke van

Az erdélyi havasok tövében, a medencét körülölelő hegyek égig érő fenyvesei között, a párából kandikáló csúcsok, a balladás hegyvonulatok ölelésében bújnak meg az élénk színekkel és kontrasztokkal megrajzolt apró falvak, a napégette deszkákból összeállt csűrök, az égbe nyúló templomtornyok. Aki volt már valaha a Gyergyói-medencében, az tudja, miről beszélek. Az ember nyomban Orbán Balázs, Wass Albert, Nyirő József és Tamási Áron világában érzi magát a fazsindelyes falusi porták, a zúgó erdők, a csobogó patakok és a kolompoló, végtelen legelők láttán. Augusztus 4-e és 7-e között e táj olyan szinten telik meg kultúrával, hogy félő, kicsordul.

Az Egyfeszt elnevezésű fesztivál még csak tavaly indult, de idén olyan méreteket ölt – és nemcsak a fellépők számát, a programok sokaságát és változatosságát illetően, de főként minőségében –, hogy érdemes nekivágni az útnak, akár innen, az anyaországból, de az egész Kárpát-medencéből is. Magyarországról autóval, vonattal és repülővel is ki lehet jutni a fesztiválra, a helyszínek között pedig rendszeres buszjáratok könnyítik majd a közlekedést.

Fel szeretnénk építeni egy olyan brandet, amely visszaadja azt a kultúrát és méltóságot, amely a Gyergyói-medencét megilleti– nyilatkozta lapunknak Kassay L. Péter fesztiváligazgató, s ahogy a rendezvény weboldalát böngészem, örömmel nyugtázom, hogy ez valószínűleg sikerülni is fog nekik.

Az Egyfeszt nem csupán egy feszt; összművészeti esemény, vagyis a kultúra minden szegmensére kiterjedően ötven helyszínen, mintegy nyolcszáz programmal kínál élményt a zenétől, az irodalomtól és a színháztól a képzőművészeten keresztül egészen a gasztronómiáig. A tematikus udvarokba térve külön kis világok nyílnak meg; lesz jazz, folk, retró, alternatív, de még örmény témájú udvar is, úgyhogy ha valaki még nem kóstolta volna a gyergyói örmény konyha remekeit, és azt sem tudja, mi az a churut, pótolhatja a mulasztását, sőt meg is vásárolhatja a jellegzetes összetevőt a helyi termelőktől.

Ami a leginkább megragadott, hogy úgy érzem, ennek az eseménynek lelke van, mégpedig olyan mélyen gyökerező, erős, székely lelke, mint magának a helynek. A szervezőknek van egy elképzelésük, amitől nem tágítanak. Az Egyfeszt sajátos szellemiséget képvisel – és ez az, ami sok hasonló rendezvénysorozat fölé emeli. A modernitás mellé illeszti a hagyományt, és büszkén mutatja meg a helyi értékeket, építve a turizmusra; hegymászást, ejtőernyőzést, siklórepülést, barlangkoncertet, uszodai élményeket is kínál. A könnyűzenei és az olyan világszintű fellépők mellett, mint például a Gipsy Kings, ott lesznek a helyi bandák, a népzene és a táncház is. És persze hogyan is létezhetne gyergyói program Gyilkos-tó és medveles nélkül?

Az Egyfeszt specifikuma, hogy a hagyományt és a modernitást ötvözi. Kassay L. Péter úgy véli, gyökerek nélkül nem lehet modernnek lenni.

Nálunk arról szól a modern és a hagyományos találkozása, hogy a kettőnek erősítenie és nem kioltania kell egymást. Ne azon vitatkozzunk, hogy mi a hagyományos vagy az élő népművészet, és melyiknek hol van a helye, hiszen szorosan kapcsolódnak egymáshoz– fogalmazott a fesztiváligazgató, aki szerint ezt az alkalmat azért nem érdemes kihagyni, mert amellett, hogy szórakozást nyújt, meg is tanít sok mindenre; ismereteket ad, méghozzá úgy, hogy aki fogékony rá, az egyfajta gyergyóiságot is magába szívhat általa. Mint mondja, talán attól több ez a fesztivál más rendezvénysorozatoknál, hogy önmagából is próbál mutatni valamit, nem kizárólag a bulira koncentrál. Ahogy a székelyek szokták mondani, lesz itt minden is.

További információ és programok: https://egyfeszt.ro

Borítókép: A sztárfellépők egyike, az Irie Maffia (Fotó: Egyfeszt.ro)