Elkezdődhet a kommunizmus borzalmait bemutató múzeum építése Sepsiszentgyörgyön

Elkezdődhetnek a Kommunizmus Múzeumának tervezési és kivitelezési munkálatai a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön, miután szerdán aláírták a szerződéseket a közbeszerzésen nyertes cégekkel. Antal Árpád polgármester a sajtó jelenlétében zajló szerződéskötéskor emlékeztetett, hogy az egykori dohánygyár egyik épületében kialakított múzeum a romániai kommunizmus székelyföldi sajátosságait idézi majd meg interaktív kiállításokkal.

A sepsiszentgyörgyi Kommunizmus Múzeumának külső látványterve. Fotó: Sepsiszentgyörgy önkormányzata

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa felidézte, hogy az önkormányzat 2021-ben csaknem ötmillió euróért vásárolta meg Románia egyik leghíresebb egykori dohánygyárát, amelynek felújítására még kétszer annyi pénzt szerzett pályázatok révén. Mint mondta, elkezdődött a műemlékvédelmi szempontból nem megfelelő elemek bontása, igyekeznek rendeltetést találni az egyes épületeknek. Egyiket a Hagyományok Háza veszi át, amely az önkormányzattal közösen szervez majd rendezvényeket.

A Kommunizmus Múzeumának otthont adó volt raktárépület felújítására az önkormányzat tizenegymillió euró értékben nyert pályázatot. A tervezési és kivitelezési szerződést a polgármesteri hivatal, a Baumeister és Conico vállalat, valamint a Planshow tervezőcég képviselői írták alá.

A szerződés értelmében a tervezésre hat hónap, a kivitelezésre 24 hónap áll a vállalkozások rendelkezésére, a 2026-ra kell befejezni a munkálatokat. A beruházás értéke 59 millió lej (4,6 milliárd forint), az országos helyreállítási tervből (PNRR) finanszírozzák.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester hangsúlyozta: nemcsak a gyárépület felújításán dolgoznak helyi cégek, a múzeum kialakítását is székelyföldi történészek végzik. A rendhagyó intézmény interaktív tárlatok, interjúkat tartalmazó videók, hanganyagok révén mutatja be a román kommunizmus helyi jellegzetességeit, de korabeli tárgyakat is felvonultat.

A Romániában egyedülállónak számító múzeum létrehozásának célja, hogy új kulturális és közösségi tér létesüljön a székelyföldi városban, amely turistákat is vonz. A raktárépület négy emeletén, összesen 3000 négyzetméteren kialakított állandó kiállítás korszakonként mutatja majd be a román kommunista rendszert.

A kiállítás a tervek szerint korhű bútorzattal, áramkimaradásokkal és csöpögő csapokkal idézné fel az akkori viszonyokat, de vetített anyagok, fotók, tárgyak, interaktív felvonó és szabadulószoba is várja majd a látogatókat. A gyerekeknek két teremben múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak.

A sepsiszentgyörgyi létesítményben időszakos tárlatoknak fenntartott kiállítótereket, ajándékboltot, korabeli cukrászdát és tetőtéri kávézót is kialakítanak.

