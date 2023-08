Glass Art NOW! - Magyar üvegművészeti kiállítás nyílt Velencében

A Glass Art NOW! kiállítás áttekinti a magyarországi üvegművészet történetének kiemelt elemeit. A üvegtörténeti munkák mellett mintegy negyven kortárs magyar üvegművész kapott megjelenési lehetőséget, jól ismert üvegművészek mellett fiatal tehetségek is. A Glass Art NOW! a Bohus-Lugossy Alapítvány „a magyar üveg ezer éve” munkacímű kutatómunkájához kapcsolódóan a római kori ásatásoktól napjainkig mutatja be az üveg Kárpát-medencei történetét. A kiállítás üvegtörténeti tárgyait négy tematikus egységbe, Róma, Velence, Veszprém, Salgótarján városok nevei alá csoportosították a kurátorok. A négy tematikus történeti vitrin rövid történeteit olasz és angol nyelven hallgathatják meg a látogatók az asztalokra kihelyezett QR-kódok beolvasásával, az elmélyülni vágyók pedig a teljes történeteket a kiállítás weboldalán olvashatják el.

Az üvegtörténeti tárgyakat magyarországi múzeumok, valamint magángyűjtők anyagaiból válogatta a kiállítás kurátora, a Bohus-Lugossy Alapítvány szakmai vezetője, Szilágyi B. András művészettörténész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem adjunktusa és Dohnál Szonja társkurátor, művészettörténész, a veszprémi Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese.

A kiállítás kortárs üvegművészeti anyaga mintegy negyven alkotó részvételével jött létre, akik közül tízen teljesen új alkotással készültek az első velencei magyar üvegművészeti tárlatra.

Új alkotást készített többek közt a magyar üvegművészet „doyenje”, a szeptemberben 80. születésnapját ünneplő Hefter László, de a velencei kiállításra alkotta meg legújabb művét Színstruktúra címmel Farkas Vajk is. James Carcass Magyarországon élő brit üvegművész a Bohus-Lugossy Alapítvány szervezésében, a Parádsasvári Manufaktúra műhelyében megvalósított huta hétvégén különböző üvegfúvási technikákat alkalmazva készítette el Cranberry Split című alkotását. Deák Zsuzsanna Oxidok és nemesfémek című kollekciójának kiemelt darabjával mutatkozik be, amelynek különlegessége, hogy különböző fémeket üvegrétegek közé szorítva hozta létre.

A 2023-as Velencei Építészeti Biennáléhoz csatlakozva a kiállítás bemutatja a Térspirál - Európai Kortárs Üvegművészeti Múzeum 1:100 arányban megépített építészeti makettjét is. A The Venice Glass Week HUB-nak otthont adó Palazzo Loredan idén húsz nemzetközi üvegművész alkotásait mutatja be, köztük öt neves magyar üvegművészt is, akik a Bohus-Lugossy Alapítvánnyal együttműködésben vannak jelen a tárlaton.

A kiállításra Gáspár György és Kóródi Zsuzsanna három-három új művel érkezik, Sipos Balázs és Varga Dóra egy-egy új és két-két tavalyi alkotással; Lukácsi László pedig a külön erre az alkalomra készült Venice Golden Fan című munkáját mutatja be.

A Glass Art NOW! kiállítás a Bohus-Lugossy Alapítvány és a FAMPATH szervezésében, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa, Veszprém Önkormányzata, a Magyar Művészeti Akadémia, a Collegium Hungaricum Róma és a Liget Budapest projekt támogatásával valósul meg az Ateneo Venetóban, a város legrégebbi, aktívan működő kulturális intézményében.