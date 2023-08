Latinos hangulatú koncert egy forró nyári éjszakán

− A koncert „A szenvedély színei” címet kapta. Mik ezek a színek?

− Szerelem, kétségbeesés, vívódás, egymás elvesztése, újra egymásra találás. Tulajdonképpen az élet érzelmi hullámvasútján megyünk végig a dalok során. Erről szól maga a tangó: férfi és nő viszonyáról, amit Karinthy Frigyes így foglalt össze: „Férfi és nő hogyan is érthetnék meg egymást? Hiszen mindkettő mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit.”

Ezúttal a mexikói crossover tenorista, Enrique de Allende lesz Fischl Mónika partnere (Fotó: Gordon Eszter, Facebook)

− Az est során a mexikói származású crossover tenorista, Enrique de Allende lesz a partnere, akinek hangját ősztől a Carnegie Hall közönsége is megcsodálhatja majd. Hogyan találtak egymásra?

− Szeptemberben találkoztunk először, Kálmán Imre lányának, Yvonne-nak a születésnapján.

Egy remek cigányzenekar zenélt, mi pedig énekeltünk, mulattunk, amikor egyszer csak felállt az asztalra egy mexikói származású férfi, akiből csak úgy áradt a hang és a szenvedély. Akkor és ott el is határoztuk, hogy együtt színre visszük Astor Piazzolla Maria de Buenos Aires című tangóoperáját.

Szentpéteri András zenei producer felkarolta a tervünket, és az ő szervezésével valósult meg ennek a közös projektnek az első állomásaként az augusztus 18-i, szentendrei koncert.



− Két világ találkozik: a magyar és a latin-amerikai szenvedély. Illenek egymáshoz?

− Lenyűgöző, mennyire közel áll egymáshoz a tangó és az operett világa. A latin-amerikai táncosokat belső, ösztönös tűz hajtja, amikor az argentin tangók ritmusára vagy éppen Piazzolla zenéjére táncolnak. Ugyanez a belülről fakadó, ősi tűz teszi különlegessé az általunk, magyarok által előadott operetteket.



− Milyen számok csendülnek majd fel?

− Latinos hangulatú koncerttel készülünk, amelynek a gerincét olyan népszerű argentin tangók alkotják, mint a Besame mucho, de elhangzik majd egyebek közt a szívemhez nagyon közel álló Yo soy Maria című Piazzolla szerzemény is, valamint az Amigos para Siempre, a Sway, a Prayer és a Canto della Terra, azaz A Föld dala is. Ha elfoglaltságai megengedik, Kálmán Yvonne is ellátogat majd a koncertre, számára meglepetésként egy Kálmán-duettel készülünk: az Emlékszel még című dalt adjuk elő egy különleges, latinos hangszereléssel, amit a Sturcz Szmollbendnek köszönhetünk. Velük már sokszor léptem fel együtt. Szentendrén eddig két közös koncertet adtunk, így ott is ismerik már őket. Sturcz Andriséknak mindig rengeteg munkájuk van egy-egy ilyen közös produkcióban. Már hónapokkal előre elkezdik áthangszerelni a koncert anyagául választott dalokat, aminek eredményeként mindig különleges zenei világ születik.



− Milyen nyelven szólal meg ez a zenei világ?

− Ahogy például Sting és Pavarotti, vagy Celine Dion és Pavarotti a saját nyelvüket és saját zenei stílusukat ötvözve hoztak létre közös produkciókat, úgy mi is a saját nyelvünkön énekeljük majd a verseket, és a refréneknél közös nyelvre váltunk. Spanyol, magyar, olasz és angol nyelven is éneklünk majd. Néhány dalszöveghez – például a Besame mucho és a Canto della Terra esetében – nem találtam nekem tetsző magyar szöveget. Ezeknél a saját részeimet én fordítottam le magamnak.

A primadonna mindig elvarázsolja a közönséget hangjával és szenvedélyes előadásmdjáal (Fotó: Gordon Eszter)



− Szentendre Önnek az otthont jelenti. Gondolom, ott fellépni mindig felejthetetlen élmény.

− Maguk a szabadtéri koncertek is különleges hangulatot árasztanak, hiszen a természettel összhangban, a csillagos ég alatt énekelhetünk. Ilyenkor kiléphetek egy kicsit a komfortzónámból, és több lehetőségem adódik olyan oldalamat megmutatni, amit még nem láthatott és hallhatott a közönség. Hiszen ilyenkor nem egy adott szerepbe bújunk bele, hanem saját magunkat mutathatjuk meg egy kicsit a dalokon keresztül. Hálás vagyok érte Lőrinczy György igazgató úrnak, hogy a Szentendrei Teátrum befogadta a koncertet, és így most otthon élhetem át ezt az élményt.