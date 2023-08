A Gellért-hegytől a Vörösmarty téren át a budai Várig, az Alkotmány utcától a Vigadó térig és a Millenárisig változatos programokkal várja az ünneplőket a Szent István-napi rendezvénysorozat Budapesten. Igazi fesztiválhangulat, izgalmas színpadi produkciók, gasztronómiai, családi és gyermekprogramok Magyarország születésnapjának hétvégéjén, a főváros legszebb helyszínein.



Csárdafesztivál Szent István ünnepén (Fotó: Roth Tamás/szentistvannap.hu)



Csárdafesztivál – a magyar virtus íze és ritmusa a Vörösmarty téren

Hatalmas üstben rotyogó pörkölt, látványkemencében készülő sültek, óriás bográcsban készülő halászlé – többek között ezekkel a gasztronómiai élményígérettel tér vissza a Vörösmarty térre a Csárdafesztivál az ünnepi hétvégén. Augusztus 18–20. között a hazai tradicionális gasztronómia ínycsiklandozó étkeit kínáló csárdák mellett minden nap népszerű színpadi programok – nóta, cigányzene, népzenei és néptáncelőadások – hívják háromnapos mulatozásra a látogatókat.

A vidám rigmusok és a Kárpát-medence népi kultúráját bemutató előadók között lesz többek között ifj. Sárközy Lajos és Zenekara, Szalonna és Bandája, a Gajdos zenekar és a Duna Művészegyüttes is.

Az emlékezetes gasztronómiai élményt hét csárda közel százötvenféle étele garantálja. A változatos étlapokon csángó pecsenye, gemenci szarvaspörkölt erdei gombákkal, hargitai flekken és borókabogyós-áfonyás marhapörkölt is szerepel, de éppúgy részét képezik a kínálatnak azok a mindenhol elérhető 1500 forintos egytálételek is, amelyek között a csülöktől a gulyáson át a jó magyaros kolbászig mindenki megtalálja az ínyére való finomságot.





Vigadó Piano – zongorára hangolt ünneplés a Vigadó téren

Az ünnepi rendezvénysorozat üdítően új színfoltja, a Vigadó Piano szintén augusztus 18–20. között várja a közönséget. Kora délutántól estébe nyúlóan zongoraszó tölti be a Vigadó előtti teret: francia sanzon, Edith Piaf, Frank Sinatra és Tony Benett klasszikusok, bossa-nova, amerikai bárzene, Charlie, Demjén és sok más további magyar popzenei előadó slágerei, filmzenék és latin dallamok csendülnek fel a legkiválóbb bárzongoristák előadásában a lenyűgöző dunai panorámával a háttérben.

De a zenei korszakokon átívelő repertoárban elhangzanak Nádas Gábor és Gábor S. Pál legismertebb szerzeményei, valamint Stevie Wonder, Whitney Houston, George Benson, George Michael, Lionel Richie és Sting dalai is. A fekete-fehér billentyűkre hangolt zenei utazást Kiss Orsolya „Kisó” konferálja.



Varázsliget – családi kalandozás a mesék birodalmában a Vajdahunyad váránál

Az Egyszervolt Mesezenekar élő zenés koncertjén Süsü, Gombóc Artúr és a Nagy Ho-Ho Horgász óriásbábjával is találkozhatnak a gyerekek a Szent István-napi ünnepségsorozat ideje alatt a Vajdahunyad váránál. Augusztus 18–20. között idén is a csodák helyszíne lesz a Varázsliget, ahol mesekiállítás, cirkuszi játszóház, hazai és nemzetközi fesztiválok artistái gondoskodnak a legkisebbek szórakoztatásáról.

Emellett éppúgy varázslatos szórakozást ígér a tavalyi közönségkedvenc herceg- és hercegnőképző program, valamint a vásári mutatványokat, bűvész- és zsonglőrszámokat előadó Tűzmadarak csoport produkciója is.

A programkínálat részeként a közönség láthatja a Tintaló Társulat mini bábszínházát, a vállalkozó kedvűek a Varázsliget időkapszulájának segítségével pedig akár üzenetet is küldhetnek a jövőbe. Külön érdekesség lesz még a Magyar Honvédség kitelepülése, ahol a katonai járművek és fegyverek technikai bemutatója mellett szabadon kipróbálható lesz egy repülőgép-szimulátor és a lézerlövészet is.





Hősök útja – 7 sorsfordító döntés históriája a budai Várban

Hét sorsfordító döntés históriája, hét magyar hős hét hősies tettének története elevenedik meg az elmúlt ezer évből a Hősök útja programsorozatban a budai Várban, a Tóth Árpád sétányon. Augusztus 19-én és 20-án közel 150 szereplő – hagyományőrző csoportok és színészek – 10-15 perces jelenetei teszik testközelből átélhetővé a magyar történelem hősies pillanatait kicsik és nagyok számára egyaránt. Szent István király taktikus diplomáciai lépései, Szent László hősies önfeláldozása, Hunyadi János törököt megállító gyors helyzetfelismerése, az egri várvédő nők hősiessége, Kossuth követének halálmegvető konspirációja, Muhr Ottmár magyar huszárezredesnek az I. világháború menetét megváltoztató önfeláldozása és a Donnál harcoló 2. Magyar Hadsereg századosának, Duska Lászlónak katonáit mentő, hadbíróságot kockáztató parancsa is életre kel. Az izgalmas jelenetek élménye mellett a látogatók a Hősök útja szelfipontján történelmi alakok virtuális társaságában készített fotókkal örökíthetik meg az ünnepi pillanatokat.





Panorama Classical – Gellért-hegyi komolyzenei piknik

Lámpafüzérek meghitt fénye alatt kényelmes babzsákokból ejtőzve kapcsolódhatunk ki klasszikus dallamokra, ráadásul Budapest egyik legszebb panorámájában gyönyörködve. Ezt a páratlan élőzenei élményt nyújtja látogatóinak augusztus 18–20. között a Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében rendezett Panorama Classical. A budai Vár, a Parlament és a Bazilika impozáns látványa keretezi a koncertsorozatot, amelyen fellép a Szent István Király zenekar, a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Dandár Zenekara, valamint az Óbudai Danubia Zenekar és formációi.

Műsoron többek között Nino Rota és Ennio Morricone leghíresebb filmzenéi, Art Blakey-kompozíciók és Liszt Ferenc passiója, a Via crucis is. A Panorama Classical nem csak színpadi produkciókkal várja az érdeklődőket, az odalátogatók számára arra is lehetőség nyílik, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a hangszerekkel és a hangszerkészítés fortélyaival.





Aranyvonat és Városok sétánya – királyi kincsek az Alkotmány utcában

A Szent Korona és a jogar, valamint a Szent Jobb élethű másolatával idén is megtekinthető nemzeti kincsünk, az Aranyvonat. Az impozáns kocsiszerelvény az államalapító halálának 900. évfordulójára készült 1938-ban, azonban a második világháború alatt a Szent Jobbot országos körútra szállító vasúti kocsi is megsemmisült. 2015-ben a Budakeszi Kulturális Alapítvány kezdeményezésére indult a rekonstrukció, melynek eredményeként 2020. augusztus 20-án adták át a feltámasztott Aranyvonatot, amelyet idén augusztus 18–20. között testközelből is megtekinthetnek a kilátogatók.

Az Aranyvonat mellett látható a Városok sétánya, ahol 346 magyar város zászlajának sorfala között haladhat el a látogató. Bárki megkeresheti városának vagy éppen szülővárosának lobogóját, mellyel úgy fotózkodhat, hogy az Országház adja a páratlan szépségű hátteret.





Divat & Design Fesztivál – a kreativitás ünnepe a Millenárison

A Divat & Design Fesztivál keretein belül augusztus 18–20. között a látogatók számos kézműves-foglalkozáson, fenntarthatósági programokon, figyelemfelkeltő kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt magyar tervezők társaságában. Az idén a tavalyihoz képest természetesebb, zöldebb környezetbe költöző Divat & Design Fesztivál egyik fő célja, hogy minél több hasznos, de élményszerű ismeretanyagot adjon át a divat- és designipar iránt érdeklődők számára. A programokon keresztül a gyerekek és a felnőttek egyaránt megismerkedhetnek a hazai divat- és formatervezőkkel.

Szabadrét fesztivál – elektronikus zenei piknik az Erzsébet téren

Elektronikus és élő zene, jókedv, napsütés, természetközeli környezetben piknikhangulat kora délutántól estig augusztus 18–20. között az Erzsébet téren. A Szabadrét fesztivál az elektronikus és az élő zene rajongóinak egyaránt kedvez: hazai fellépők, 360 fokos fotózás, silent disco, tűzzsonglőrök és festőprogram várja a helyszínre kilátogatókat. Egyedülálló fesztiválhangulat a város szívében.

Road Movie Live – hazai kedvencek az ország különböző tájairól a Műegyetem rakparton

A Műegyetem rakparton augusztus 19–20. között népszerű magyar zenekarok lépnek fel, amelyek a Road Movie Live programsorozat keretében, a Volt Film felkérésére írt dalaikat adják elő, amelyeket egy-egy hazai régió, város, falu vagy akár csak egy utca, egy épület ihletett. Az elmúlt négy évben születtek slágerek a Balatonról, Sopronról, Debrecenről, a Mátráról, Pécsről vagy éppen Szentendréről, minden dalhoz pedig klippek és riportfilmek készültek, amelyek a művészek személyes kötődését mutatják be az általuk választott helyekhez. A Road Movie Live – immáron harmadik alkalommal – ezekből is nyújt válogatást. A fellépők között olyan hazai sztárok neveit is megtalálhatjuk, mint Horváth Tamás, a Bagossy Brothers Company, a Lord és a Tankcsapda, a koncertek között pedig a riportfilmek legjobb pillanatait láthatjuk majd.



A Szent István-nap minifesztiváljai egyaránt szólnak gyerekeknek, fiataloknak és idősebbeknek, baráti társaságoknak és családoknak – azaz mindenkinek. A sokszínű programok mellett a város számos helyszínén felállított SZIN-pontokon fix áras sör, üdítő és harapnivaló is várja az ünneplőket.

