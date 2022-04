Kárpát-medencei barangolás a népzene segítségével

A bónuszdalként szereplő felvételen (Szent karácsony szép meséje) Halmos Béla hegedül felvételről, és emlékére Sebő Ferenc, Sebestyén Márta, Gryllus Dániel, Fábián Éva, Ferenczi György, Jantyik Zsolt, Jantyik Csaba és a PG Csoport tagjai egy szép karácsonyi dalt énekeltek.

A technikának köszönhetően együtt énekelnek a felvételen Halmos Bélával.

A lemezt a Halmos Programiroda támogatta.

Jantyik Zsolt – eMRton és Artisjus díjas szövegíró, kulturális szakember, a PG-dalok zeneszerzője, a zenekar énekese – népzenei és saját motívumokra írt és ír szövegeket, amik a népdal, népzene adta keretek megtartásával a mai korhoz, a fiatalokhoz is tud szólni. A Jantyik testvérek hét éven át, egészen a prímás haláláig játszottak együtt Halmos Bélával a debreceni PG Csoportban, utolsó koncertjét is velük adta. – Szigorú, jó kedélyű, szorgalmas, alapos ember volt, aki mindig alkotásra biztatott minket – idézte fel Jantyik Zsolt. – Nagyon sokat mesélt nekünk népzenei gyűjtéseiről, a népzenei mozgalmáról. Arról, hogy honnan jött és hová jutott el. Véleménye szerint a napjainkban születő dalokat is hozzá lehet rendelni a régi stílushoz, ha illik rá. Azt mondta, a népzene mi vagyunk, mert mi vagyunk a nép. Halmos Béla tanítása az is, amikor arra intett: „Ha dolgozol zenészekkel, mindig a legjobbakat keresd!” Így kértük fel Pál István Szalonnát – mondta. A dalt hegedűn kísérő Pál István Szalonna is felidézte a kezdeteket: – Gyerekként, Kárpátalján ismertem meg Halmos Bélát, gyakran jött oda gyűjteni. Később, amikor már Budapesten jártam egyetemre, és az Almássy téren a Napra zenekarral rockos népzenét játszottunk, megjelent ott Halmos Béla, és gitáron lejátszott egy Illés- és egy Beatles-számot. Majd bement a táncházba, hogy ott hegedűn elmuzsikálja a széki rendet – emlékezett Pál István Szalonna. – Örökségül azt adta nekünk, hogy a mai dalokat is gyönyörűen el lehet muzsikálni. Így volt ezt Jantyik Zsoltékkal is. Ő hozta a saját dalait, és amikor lejátszotta, mindegyikhez bekúszott nekem egy-egy Kárpát-medencei dallam, táncrend, például somogyi, széki, kalotaszegi, gyimesi, így alapvetően ezeket játszottuk rá hagyományos népi hangszereken. Minden dallam adta a harmóniát, ezekre a táncházban is táncolhatnak. A lemez nagy részén hagyományos régi hangszereken, a furulyától a dudán keresztül a cimbalomig, bőgőn, brácsán játsszuk végig a tíz számot. Kárpát-medencei barangolás a népzene segítségével – összegezte Pál István Szalonna.

Pál István Szalonna, Jantyik Zsolt és Jantyik Csaba Fotó: Teknős Miklós

A lemez mellékletén a következőket írták: „Különleges lehetőség, hogy Szalonna és Bandája és a Jantyik testvérek olyan lemezt készítsenek, amiben Pál Istvánék szakmai hozzáértése megadja a népzenei keretet, a stílushelyességet, a táncrendet Jantyik Zsolt szövegeivel, zenéjével, Jantyik Csaba zenei és tartalmi ötleteivel, szerkesztési munkájával pedig »új népdalokként« tudnak működni. Minden »új rész« a régiek természetességével hat, folyamatot képez. Ez lehetőség és feladat: a 21. század néptáncosainak és népzenészeinek is szeretnének adni mai, őket inspiráló halmosi gondolatokat: énekelhető, játszható, táncolható formában. Ehhez a munkához a nemrég elhunyt Szomjas György Kossuth-díjas filmrendező adott még erős biztatást, hogy nyúljunk bátran közismert népzenei motívumokhoz és figyeljünk a használhatóságra – ez is beépítésre került a zenei anyagba. Béla gondolataival élve: »Mi nem csinálunk ezzel semmi új dolgot, csupán folytatjuk a hagyományt, a jó népdalok sorát, mert a mai világban ennek újra fontos szerepe van.«”

A lemez megjelenéséhez egy előadás is kapcsolódik, ami nem egy emlékműsor. A „halmosi” gondolatokat tükröző, élő est, tele a Halmos Bélára jellemző életerővel, humorral és szeretettel. Nem csupán megidézi Halmos Bélát (képben, hangban is), hanem a Jantyik testvérekkel közös ötleteire épülő mai produkció. Szereplők: Pál István Szalonna és bandája, Jantyik Zsolt és Csaba, valamint a PG Csoport tagjai, Béla egykori zenésztársai, barátai, néptáncosok. A műsor koreográfusa: Kovács Norbert Cimbi, producere: Jantyik Csaba.

Borítókép: Pál István Szalonna és Jantyik Zsolt a CD bemutatóján (Fotó: Teknős Miklós)