Hat világsztár lép színpadra az idei VeszprémFesten

Július 17-én half-plugged műsorát játssza. Dalok kapcsolatokról, érzésekről, gondolatokról egy olyan programban, amelyben a hangos rock&roll és a halk érzelemzene egyaránt megfér. Kísérőzenekarának tagjai Pásztor Sámuel – gitár, Galambos Zoltán – billentyűk, Giret Gábor – basszusgitár, Borlai Gergő – dob és Dely Domonkos - percussion, vokál.



A 18 éves VeszprémFest hosszú évekre visszanyúló hagyománya, hogy a világsztárok előtt hazai fiatal vagy kevésbé ismert tehetségek is lehetőséget kapnak arra, hogy nagyközönség előtt mutatkozzanak meg.

Így lépett annak idején színpadra Herbie Hancock előtt a Rozsnyói Péter Trio, George Benson előtt Oláh Tzumó Árpád, a Buena Vista Social Club előtt a veszprémi Gyöngyhalász, az Earth Wind and Fire előtt pedig a Bluesberrry Band. A szervezők 2022-ben is folytatják a sort: az idei nagyszínpados koncertek világsztár fellépői előtt egy-egy hazai előadó műsorát láthatja és hallhatja a közönség.

Július 11-én a kétszeres Grammy-díjas jazz énekes, zongorista és zeneszerző, Diana Krall előtt a Varga Tivadar Trió játszik. A 2018-ban alakult formáció repertoárján Varga Tivadar szerzeményei mellett jazz örökzöldek találhatók, de groove-os, drum and bass- és swing alapú szerzemények is elhangzanak majd.

Július 12-én a jazzt, a popot és a rockot egyedi megközelítésben ötvöző Jamie Cullum előtt Bogdán Norbert és zenekara lép fel. Norbert egyedi zenei világa a balkáni népzene, a magyar és roma népzene, a jazz és a popzene elemeinek ötvözetére épül. Saját szerzeményeit egyéni hangzásvilága, finom hangszerelése és egyre jobban csiszolt stílusa teszi összetéveszthetetlenné.

Július 13-án a világ jelenleg legsikeresebb fado előadójának számító, Anaq Moura előadását a Budapest Bossanova Quartet vezeti fel. A brazil zene autentikus, hazai képviselőinek repertoárján szereplő bossanovák és szambák eredeti hangvétellel, portugál nyelven szólalnak meg.

Július 14-én a flamenco-salsa-pop legenda, Nicolas Reyes énekes vezetésével színpadra lépő The Gipsy Kings előtt a Romano Drom zenél. Programjuk dalai ősi oláh cigány nyelven szólalnak meg, modern felhangokkal. Fúziós zenéjük az évszázados zenei hagyományt vegyíti a katalán rumbával, arab és balkáni pop ritmusokkal.

Július 15-én a jazz, a soul, és a francia sanzon stíluskeverékében éneklő francia sztár, ZAZ előtt a Valami Swing játszik. A jazz manouche, vagy cigány jazz címkével is illetett együttes a briliáns gitárlegenda, Django Reinhardt örökségét, az amerikai jazz, a swing, a hot club, a sanzon, a különféle népzenék és a hagyományos cigányzene könnyed ötvözésével létrejött egyedi, európai jazzstílust viszi tovább.

Július 16-án a brit szupersztár, James Blunt koncertje előtt a Ruby Harlem lép fel. A Fonogram-díjas indiesoul-pop zenekar 2017-ben alakult.

Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes zongorista, dalszerző. Magyar nyelven íródott dalaik vokálcentrikusak, ezt színesíti a rézfúvósok dögös hangzásvilága, ami kerek egységet alkot a húzós ritmusszekcióval.



A VeszprémFest kísérőrendezvénye

A Rozé, rizling és jazz napok július 8-17. között várja vendégeit, immár tradicionálisnak mondható helyszínén, az Óváros téren. A 2011-ben indult, idén 12 éves gasztro-kulturális rendezvény ezúttal is a „10 nap, 30 borász, 30 koncert” szlogen jegyében fogadja a látogatókat. Az ingyenes rendezvény különleges színfoltjai lesznek a két év szünet után idén újra, immár ötödik alkalommal meghirdetett Én Házam - Én Tornyom – Én Városom rajzpályázat nyertes pályaművei, amelyek a hagyományoknak megfelelően esténként élőben kivetítve lesznek láthatóak a Városháza és a Tűztorony falain.



A Veszprém kulturális életében két évtizede meghatározó VeszprémFest újabb lendület kap idén a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatása által: nemzetközi szinten is jobban látható lesz a fesztivál, ami egyszerre látszik a fellépők névsorán, a fesztivál hosszán és a színpadok számán is.

A VeszprémFest kulcseleme a VEB 2023 EKF-nek, a két rendezvénysorozat egymást segítheti a fejlődésben.

