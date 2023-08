Szeptemberben újra jön a Budapesti Klasszikus Film Maraton

John Travoltát, Garas Dezsőt, Johnny Deppet és a leghíresebb magyar vámpírt, Lugosi Bélát is láthatjuk a Bazilikánál. A Budapesti Klasszikus Film Maraton keretében öt napra újra szabadtéri mozivá alakul a Szent István tér, ahol kiváló minőségben, felújítva, ingyenesen nézhető lesz a Jézus Krisztus Szupersztár, az Ed Wood, a Régi idők focija és a nagy sikerű Grease. Budapest legnagyobb nemzetközi filmfesztiválját szeptember 12–17. között hatodik alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet.

Olivia Newton-John és John Travolta a Grease című filmben (Forrás: Nemzeti Filmintézet)

A felújított klasszikus filmek ünnepe a Maléna című, 2000-ben készült alkotás vetítésével veszi kezdetét, amelyet követően öt nap alatt több mint száz film lesz műsoron Budapesten a Toldi moziban, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Francia Intézetben, a Szent István téren és a Budapest Music Centerben, ahol a némafilmeket élőzene kísérettel lehet megtekinteni. Ismét ingyenes szabadtéri vetítések várják a filmrajongókat a bazilika előtt: egyedülálló, 130 négyzetméteres óriásvásznon vetítik a Jézus Krisztus szupersztár, a Grease, az Ed Wood és a Régi idők focija című alkotásokat. Utóbbi két alkalmon ráadásul két filmtörténeti csemege, a Küzdelem a létért című 1918-as némafilm, valamint a Szabó István rendezésében készült Várostérkép – Budapest című 1977-es rövidfilm is látható.

A BKFM nyitófilmje a Maléna című dráma lesz, amely a Monica Bellucci által alakított gyönyörű asszony küzdelmeit jeleníti meg a második világháború kegyetlen világában. A megrendítő alkotás operatőre Koltai Lajos, a film zenéjét Ennio Morricone szerezte.

Minden idők egyik legsikeresebb filmmusicalje az itthon Pomádé címmel vetített, John Travolta és Olivia Newton-John főszereplésével készült Grease. Az amerikai gimnazistásokról szóló alkotás nosztalgikus visszatekintés az ötvenes évek és a rock and roll aranykorára, legnagyobb slágerei a ’Summer Nights’ és ’You’re the One That I Want’. A Budapesti Klasszikus Film Maraton keretében a korabeli autósmozik hangulatát idéző szabadtéri vetítésen ismét nagyvásznon lesz látható a legendás musical.

Az 1973-as, idén ötvenéves Jézus Krisztus szupersztár című film az Andrew Lloyd Webber és Tim Rice által közösen írt rockopera adaptációja, amely Jézus utolsó napjait és Júdás Jézussal való szembenállását helyezi középpontjába.

A filmben egy hippikből álló vándortársulat, mint színdarabot játssza el a rockoperát, amely feldolgozás remekül illik Webber rockot, soult, funkyt, gospelt és klasszikus zenét ötvöző dalaihoz. A műfajteremtő rockopera és a belőle készült film Magyarországon is nagy sikert aratott; 1983-as hazai bemutatóját követően több mint egymillióan látták, majd 1991-ben újra műsorra tűzték a mozikban. A film hatására a hazai zenészek is számos hasonló zenés darabot írtak, legismertebb közülük az István, a király, amelyet 2019-ben a BKFM programjában is nagy sikerrel vetítettek.

A minden idők legrosszabb filmjeként számon tartott, a 9-es terv a világűrből című horror rendezőjének életét dolgozza fel a Tim Burton rendezésében készült Ed Wood. A B kategóriás sci-fi filmjeiről elhíresült Edward Woodot a filmben Johnny Depp alakítja, aki mellett feltűnik Sarah Jessica Parker és Bill Murray, Martin Landau pedig a rendező filmjeinek állandó szereplőjét, Lugosi Bélát kelti életre a filmben. A Drakulaként világhírűvé vált színész egyetlen fennmaradt magyar filmszerepét az 1918-as Küzdelem a létért című némafilm őrzi, amely az Ed Wood kísérőfilmjeként szintén nagyvásznon látható a BKFM ingyenes szabadtéri vetítése keretében.

„Kell egy csapat!” – Sándor Pál kultfilmje az 1973-as Régi idők focija egy, a szeretett focicsapatáért mindent feláldozni kész budapesti mosodás küzdelmeit jeleníti meg a klasszikus némafilmeket idéző stílusban.

A Garas Dezső felejthetetlen alakítását őrző alkotást Szabó István 1977-es rövidfilmje, a Várostérkép – Budapest kíséretében lehet megtekinteni a Bazilika előtti tér óriás kivetítőjén, amely egyben tisztelgés fővárosunk 150 éves történelme előtt.

Bővebb információ a Budapesti Klasszikus Film Maratonról ITT található.