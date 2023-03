Szereti Magyarországot a zeneszerző, aki elsőként lett dollármilliárdos

Sir Andrew Lloyd Webber zenészcsaládba született: az apja zeneszerző és orgonista, öccse világhírű csellista. Háromévesen már hegedült, kilencévesen komponált, majd Oxfordban és a Royal College of Musicban tanult. Tizenhét éves volt, amikor megkereste a négy évvel idősebb, kezdő szövegíró Tim Rice, hogy dolgozzanak együtt. Lassan indult be a karrierjük, az Eurovíziós Dalfesztiválra írt zsengéjüket visszadobták – később ez lett Heródes király dala a Jézus Krisztus szupersztárban.

Első sikerüket 1968-ban aratták, amikor a West Enden bemutatták a bibliai tárgyú József és a színes szélesvásznú álomkabát című zenés darabjukat, amely eredetileg húszperces popkantátának indult, végül kétórás musical lett. A világhírt 1971-ben a tüntetéseket is kiváltó Jézus Krisztus szupersztár hozta meg. A Krisztus utolsó napjait bemutató rockopera anyagi okokból előbb lemezen jelent meg, majd az elsöprő siker után, a bevételekből tudták tető alá hozni a színpadi bemutatót.

A Jézus Krisztus szupersztár a Győri Nemzeti Színházban. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A darab az addigi brit színháztörténet leghosszabb ideig műsoron lévő zenés előadása lett.

Az újabb nagy dobás a Juan Domingo Perón argentin diktátor feleségének életét feldolgozó Evita lett 1978-ban. A londoni produkció megkapta a legjobb musicalnek járó Laurence Olivier-díjat, a Broadwayn bemutatott színpadi változatot pedig hét Tony-díjjal ismerték el. A musicalből, amelynek legnagyobb slágere a Don’t Cry for Me Argentina, 1996-ban készített filmet Budapesten Alan Parker rendező Madonna és Antonio Banderas főszereplésével.

A Macskáktól a Hamupipőkéig

Webber 1981-ben még előző műveinek sikerét is felülmúlta a T. S. Eliot versei alapján írt Macskákkal, amely a West Enden megszakítás nélkül huszonkét évig volt műsoron. Összesen 8949 (New Yorkban 7485) előadást ért meg, ezzel elhódította a Jézus Krisztus szupersztártól a leghosszabb ideig műsoron szereplő musical címét.

1984-ben mutatták be a Starlight Expresst, Andrew Lloyd Webber legpazarabb külsőségek között színre vitt alkotását. A görkorcsolyán száguldozó mozdonyok története a brit fővárosban hétezer előadáson varázsolta el a közönséget. 1986-ban jött a múlt század és minden idők legsikeresebb darabja, Az Operaház fantomja, amely

hatmilliárd dollárt hozott, túlszárnyalva az Avatar, a Titanic és a Csillagok háborúja bevételét, 140 millió nézővel világszerte.

A Fantom a Macskákat túlszárnyalva minden idők leghosszabb ideig futó musicalje lett a Broadwayn, ahol még mindig játsszák, és a tizennégyezredik előadáshoz közelít. A musicalt 2004-ben filmesítették meg Gerard Butler és Emmy Rossum főszereplésével.

A címszerepet játszó Csengeri Attila, Sasvári Sándor és Posta Victor Az Operaház fantomja 700. előadásán a Madách Színházban. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A kilencvenes években bemutatott darabjai közel sem bizonyultak ilyen sikeresnek: veszteséget hozott az 1994-es Sunset Boulevard, a Whistle Down the Wind pedig megbukott. Az album viszont szép eladásokat produkált, és az egyik dal a Boyzone előadásában világsláger lett. Andrew Lloyd Webber legutóbbi műve, a Hamupipőke modern feldolgozásának bemutatóját a koronavírus-járvány miatt többször elhalasztották, végül 2021 nyarától egy évig maradt műsoron. Az amerikai premier egybeesik a szerző hetvenötödik születésnapjával.

A milliárdos zeneszerző

A komponista vagyonát egymilliárd dollárra becslik, ezzel egyike a száz leggazdagabb britnek. A zenészek közül csak Sir Paul McCartney van vele versenyben. Számos rekord fűződik Andrew Lloyd Webber nevéhez, például a Rodgers–Hammerstein szerzőpáros mellett ő az egyetlen, akinek egyszerre négy darabja futott a Broadwayn.

Nemcsak zeneszerzőként, hanem producerként is ismert, cége sikerdarabokat állít színpadra, hat színházat tulajdonol Londonban, és alapítványa is van, amely fiatal tehetségeket támogat.

Műveit csak a személyes engedélyével és felügyeletével lehet színre vinni.

A Jézus Krisztus szupersztár próbája a szombathelyi Iseumban. Fotó: MTI/Kászoni László

Magyarországon a Madách Színház mutatta be – a világon másodikként – a Macskákat, amely immár negyven éve szerepel a műsoron, majd Az Operaház fantomját, a Jézus Krisztus szupersztárt, a Volt egy csapat című darabját, 2021-ben pedig a Vasárnap mondd el! című musicaljét is.

Hét Tony-díj, három Grammy-díj, egy Oscar-díj, egy Golden Globe- és egy Emmy-díj birtokosa. 2006-ban megkapta a Kennedy Központ díját, csillaga díszíti a hollywoodi Hírességek Sétányát. Lovaggá ütötték 1992-ben, így kijár neki a Sir megszólítás, 1996-ban bárói címmel jutalmazták. Háromszor nősült, öt gyermeke van. Egyik volt felesége, Sarah Brightman opera-énekesnő számára írta a főszerepet Az Operaház fantomjában.

Andrew Lloyd Webber jelenleg is aktív, ő írta a koronázási himnuszt III. Károly király május 6-i beiktatási ünnepségére – olvasható az MTVA Sajtóarchívumának összeállításában.

A Macskák 1400. előadása a Madách Színházban. Fotó: MTI/Mohai Balázs

A zeneszerző többször is járt hazánkban, egy alkalommal azt nyilatkozta:

Nem én választottam Magyarországot, Magyarország választott engem.

A Magyar Nemzetnek azt is elmondta, hogy mindig is szerette az orosz zenét, a magyar zenét, és általában a kelet-európai zenéket, ezért örömmel töltötte el, amikor 1983-ban engedélyt kértek tőle a Macskák magyarországi bemutatására. Andrew Lloyd Webber művei hazánkban is népszerűek, Rekviem című darabját november 4-én, a nemzeti gyásznapon adta elő a Budapesti Operettszínház.