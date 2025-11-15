Stabil marad a magyar energiaellátás, Varsó kemény figyelmeztetést küldött Ukrajnának

Románia és Bulgária az utolsó pillanatban próbálja menteni orosz tulajdonú finomítóit a november 21-én életbe lépő amerikai szankciók előtt. A két ország abban bízik, hogy ők is megkapják azt a teljes és időbeli korlát nélküli mentességet, amelyet Magyarország már sikerrel elért.

Magyarország stabil és megbízható partner a nemzetközi színtéren Fotó: MTI

Bogdan-Gruia Ivan román energiaügyi miniszter úgy fogalmazott:

Az ország minden forgatókönyvre felkészült, a cél pedig kettős: megőrizni Románia gazdasági működését, miközben megszüntetik az Orosz Föderáció finanszírozását.

Bulgária már jogi lépéseket is tett: a parlament olyan törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a kormány saját menedzsert nevezzen ki a Lukoil burgaszi finomítójának élére, sőt akár államosíthassa is azt.

Eközben a háttérben Magyarország stabil energiaellátása tűnik a legszilárdabb pontnak a térségben.